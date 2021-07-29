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Формула 1 / Гран При Великобритании Новости

Алонсо: Первые 7 лет в Ф1 был в шоке

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Нандо удивлен, что по-прежнему выступает в чемпионате

Алонсо: Первые 7 лет в Ф1 был в шоке

Сегодня Фернандо Алонсо исполнилось 40 лет. Испанец признал, что не ожидал, что будет выступать в Формуле 1 до такого возраста. В то же время он отметил, что вообще не строил долгосрочных планов на карьеру в свои первые годы в Ф1.

«Пожалуй, я этого не ожидал, – признал Алонсо. – Человек живет настоящим, ты не думаешь о будущем, просто сосредотачиваешься на гонках. Трудно представлять себе что-то больше, чем на два-три года вперед.

Но сейчас я уже привык к Ф1 и ее уникальности. Я попал в этот спорт из маленького городка на севере Испании. У меня не было опыта и бэкграунда. Первые пять-шесть-семь лет ты просто пребываешь в шоке, пока не привыкнешь. Теперь же ты знаешь, как все устроено, и больше наслаждаешься».

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