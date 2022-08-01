Алонсо переходит в Aston Martin с 2023 года

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Ветеран Формулы 1 Фернандо Алонсо подписал многолетний контракт с командой Aston Martin. В конце этого сезона года он покидает Alpine и займет место уходящего из гонок Себастьяна Феттеля.

Наиболее вероятным преемником Алонсо во французской команде представляется резервист Alpine Оскар Пиастри. Ранее руководство команды обещало, что в 2023 году он точно выйдет на старт в Формуле 1, но предполагалось, что Пиастри могут "одолжить" в Williams или тот же Aston Martin.

«Aston Martin выразила четкое желание побеждать, и сейчас это одна из лучших команд в чемпионате, – говорится в сообщении Алонсо. – Я давно знаю Лоуренса и Лэнса Строллов, и я вижу какие у них серьезные амбиции.

Я также вижу, что команда систематично привлекает лучших специалистов в нашем спорте, у которых уже есть опыт побед. И я восхищен возможностями новой фабрики, которую они строят в Сильверстоуне.

Никто в Формуле 1 сейчас не демонстрирует более амбициозного виденья будущего и такой нацеленности на победы. И для меня это великолепная возможность, так как я все еще хочу вернуться к борьбе в первых рядах. И теперь я часть организации, которая стремится учиться и побеждать».

Фернандо дебютировал в Ф1 в 2001 году, предстоящий чемпионат станет для него 20-м по счету. Aston Martin будет пятой командой в карьере испанца после Minardi, Renault/Alpine, McLaren и Ferrari.