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Формула 1 / Гран При Канады Новость

Алонсо озвучит свою реальную цель в канадской гонке

По словам пилота Alpine, стартуя с первого ряда, он рассчитывает финишировать в первой пятерке

Алекс Калинаукас
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Алонсо озвучит свою реальную цель в канадской гонке
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Самый старший действующий участник Формулы 1 Фернандо Алонсо стал одной из главных звезд в сырой монреальской квалификации – за рулем не самой быстрой машины Alpine испанец стал вторым, уступив лишь неудержимому Максу Ферстаппену. 

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Однако прогноз погоды на воскресенье не обещает осадков во время гонки, потому ясно, что удержаться вторым Алонсо будет очень сложно – тем более, что многочисленные прямые в Монреале позволяют обгонять, используя DRS. 

«Если говорить реалистично, я бы сказал, что нам нужно биться за финиш в пятерке, – сказал Фернандо на медиа-сессии. – У нас очень хорошая позиция на решетке, но мы понимаем свои возможности и уже видели много гонок, где Ferrari или Red Bull стартовали позади или прокалывали колесо на первом круге, но все равно финишировали с большим отрывом впереди нас. 

Так что четыре первых места на финише уже забронированы. Значит, пятое станет для нас своего рода победой, на это мы и нацеливаемся».

На вопрос о том, как он собирается действовать на старте, двукратный чемпион мира ответил: «Выйти в лидеры на первом круге. Так что в первом повороте я собираюсь атаковать по максимуму. Пусть они [Ферстаппен с Карлосом Сайнсом], оставшись позади, сражаются между собой. Это, конечно, был бы идеальный сценарий».

Алонсо признался, что в сухих условиях его машине недостает прижимной силы и сцепления с асфальтом, однако выразил надежду, что команда попробует отыскать выход.

«Мы очень много работали над вопросом износа шин [в пятницу], – объяснил 40-летний гонщик. – И много экспериментировали с настройками. Потому, думаю, мы готовы к гонке лучше, чем на всех прошедших этапах сезона. Осталось довести эту работу до логического завершения».

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Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Почему с непокрытой головой?

Кроме того, после квалификации Фернандо пришлось извиняться за нарушение регламента – на обязательной фотосессии первой тройки он присутствовал без командной бейсболки.

Как объяснил испанец, он так давно не участвовал в этой процедуре, что попросту забыл эту деталь. В команде Alpine ее тоже упустили из виду, не имея регулярной практики.   

Алонсо в последний раз пробился по итогам квалификации в тройку сильнейших на Гран При Бразилии, завершавшем сезон 2013 года – тогда он еще гонялся за Ferrari. Строго говоря, Фернандо стартовал третьим прошлой осенью в Катаре, но эта позиция досталась испанцу после штрафов соперников, и в процедурах для тройки лидеров он тогда не участвовал.

Для команды Alpine / Renault / Lotus ожидание было еще более долгим – с Гран При США 2013 года, где третьим квалифицировался Ромен Грожан.

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