Алонсо озвучит свою реальную цель в канадской гонке

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Самый старший действующий участник Формулы 1 Фернандо Алонсо стал одной из главных звезд в сырой монреальской квалификации – за рулем не самой быстрой машины Alpine испанец стал вторым, уступив лишь неудержимому Максу Ферстаппену.

Однако прогноз погоды на воскресенье не обещает осадков во время гонки, потому ясно, что удержаться вторым Алонсо будет очень сложно – тем более, что многочисленные прямые в Монреале позволяют обгонять, используя DRS.

«Если говорить реалистично, я бы сказал, что нам нужно биться за финиш в пятерке, – сказал Фернандо на медиа-сессии. – У нас очень хорошая позиция на решетке, но мы понимаем свои возможности и уже видели много гонок, где Ferrari или Red Bull стартовали позади или прокалывали колесо на первом круге, но все равно финишировали с большим отрывом впереди нас.

Так что четыре первых места на финише уже забронированы. Значит, пятое станет для нас своего рода победой, на это мы и нацеливаемся».

На вопрос о том, как он собирается действовать на старте, двукратный чемпион мира ответил: «Выйти в лидеры на первом круге. Так что в первом повороте я собираюсь атаковать по максимуму. Пусть они [Ферстаппен с Карлосом Сайнсом], оставшись позади, сражаются между собой. Это, конечно, был бы идеальный сценарий».

Алонсо признался, что в сухих условиях его машине недостает прижимной силы и сцепления с асфальтом, однако выразил надежду, что команда попробует отыскать выход.

«Мы очень много работали над вопросом износа шин [в пятницу], – объяснил 40-летний гонщик. – И много экспериментировали с настройками. Потому, думаю, мы готовы к гонке лучше, чем на всех прошедших этапах сезона. Осталось довести эту работу до логического завершения».

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Первая тройка по итогам квалияикации: Карлос Сайнс, Ferrari, обладатель поула Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, Фернандо Алонсо, Alpine F1 Team Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Почему с непокрытой головой?

Кроме того, после квалификации Фернандо пришлось извиняться за нарушение регламента – на обязательной фотосессии первой тройки он присутствовал без командной бейсболки.

Как объяснил испанец, он так давно не участвовал в этой процедуре, что попросту забыл эту деталь. В команде Alpine ее тоже упустили из виду, не имея регулярной практики.

Алонсо в последний раз пробился по итогам квалификации в тройку сильнейших на Гран При Бразилии, завершавшем сезон 2013 года – тогда он еще гонялся за Ferrari. Строго говоря, Фернандо стартовал третьим прошлой осенью в Катаре, но эта позиция досталась испанцу после штрафов соперников, и в процедурах для тройки лидеров он тогда не участвовал.

Для команды Alpine / Renault / Lotus ожидание было еще более долгим – с Гран При США 2013 года, где третьим квалифицировался Ромен Грожан.