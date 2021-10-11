Алонсо отказался помогать Ферстаппену в борьбе с Хэмилтоном

Льюис Хэмилтон из-за замены мотора стартовал на Гран При Турции 11-м и должен был прорываться, чтобы как можно меньше проиграть Максу Ферстаппену. Перед гонкой советник Red Bull Хельмут Марко предположил, что некоторые соперники могут оказать Хэмилтону рьяное сопротивление из-за личных счетов.

«Мы знаем, что Алонсо не большой фанат Хэмилтона. Мы видели это в Будапеште», – сказал Марко.

Советник Red Bull сослался на совместное выступление Алонсо и Хэмилтона за McLaren в 2007 году, которое закончилось скандалом и уходом Фернандо из команды. А так же на Гран При Венгрии-2021, где Алонсо так долго сдерживал Хэмилтона, что лишил его шансов на победу.

Однако в Турции играть на руку Red Bull испанец не захотел.

«Я читал его слова, но я всегда занимаюсь своим делом, – сказал Алонсо. – Да, в Венгрии мне удалось побороться с Хэмилтоном, но в основном благодаря трассе. Обычно Mercedes и Red Bull для этого слишком быстры. Мне конечно нравится бороться с сильными гонщиками, но Red Bull надо самим делать свои дела».