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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Алонсо: Основная гонка сейчас на фабриках

По мнению пилота Alpine, победит та команда, которая быстрее подготовит обновления для болидов

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Алонсо: Основная гонка сейчас на фабриках
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Фернандо Алонсо квалифицировался в Бахрейне на восьмом месте, в то время как его напарник Эстебан Окон стал 11-м. Это сложно считать прорывом для французской команды, которая закончила прошлый сезон на пятом месте и явно претендует на большее.

Однако, по мнению Алонсо, прогресс все же есть, а теперь все будет зависеть от скорости подготовки и производства обновлений.

«То, что у нас обе машины сражались за попадание в финал квалификации показывает, что команда зимой проделала хорошую работу, – сказал Алонсо вчера вечером, после квалификации. – Теперь нужно как можно быстрее совершенствовать машину. Все будут заняты этим, так что нам нужно быть быстрее соперников не только на трассе, но и на фабрике.

Нужно, чтобы обновления прибыли на трассу как можно быстрее. У наших технических парней уже есть хорошие идеи, но я думаю они есть и у конкурентов, так что за пару месяцев машины сильно изменятся. Надеюсь, что у нас получится быстрее и лучше, чем у других, и мы будем ближе к лидерам, потому, что сейчас нас разделяет более секунды, а это многовато».

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