Алонсо оштрафовали на десять секунд, лишив подиума
Испанца наказали за то, что при исполнении изначального штрафа за неверное расположение на решетке один из механиков слишком рано дотронулся до его машины
Фернандо Алонсо финишировал третьим в Джидде, подтвердив силу Astion Martin и свою незаурядную спортивную форму. Однако от внимания болельщиков не ускользнуло, что в самом конце дистанции Джорджа Расселла, который следовал по трассе за испанцем, попросили сократить отставание от него до пяти секунд, так как Фернандо может ждать штраф после финиша.
Ранее по ходу гонки Алонсо уже наказали: на решетке он слишком сильно сместил машину влево, выйдя за границы отведенного участка. Фернандо дали за это пять секунд штрафа, которые он отбыл во время пит-стопа за машиной безопасности.
Однако спустя несколько минут после финиша судьи объявили, что к результату Алонсо добавлены десять секунд. Причиной – как, кстати, у Эстебана Окона в Бахрейне – стало некорректное исполнение штрафа. Две недели назад в Alpine неверно отсчитали время, а в этот раз один из механиков раньше положенного дотронулся до машины Фернандо.
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Из-за этого вместо 100-го подиума в карьере двукратный чемпион Ф1 остался в протоколе четвертым – в трех десятых впереди Льюиса Хэмилтона.
Говоря об изначальном нарушении, гонщик отметил: «Надо еще посмотреть записи, но похоже, я допустил ошибку.
Когда мне сказали про второй штраф (ошибочно определив его размер в пять секунд – прим.ред.), я понял, что нужно ускориться, чтобы это наказание не помешало нам. Но тут тоже стоит разобраться».
Алонсо отметил, что в любом случае очень доволен формой, в которой пребывает его новая команда.
«Честно говоря, месяц назад я даже думать не мог о таких результатах, – сказал он. – Но парни построили отличную машину. У нас была классная гонка в Бахрейне – и здесь тоже».
Из-за перестановок в протоколе Aston Martin переместилась со второй строчки Кубка конструкторов на третью, пропустив Mercedes.
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