Предыдущая / Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Саудовской Аравии Следующая / Перес назвал победу в Джидде компенсацией за 2022 год
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Алонсо оштрафовали на десять секунд, лишив подиума

Испанца наказали за то, что при исполнении изначального штрафа за неверное расположение на решетке один из механиков слишком рано дотронулся до его машины

Александр Кабановский
Автор:
Алонсо оштрафовали на десять секунд, лишив подиума
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Фернандо Алонсо финишировал третьим в Джидде, подтвердив силу Astion Martin и свою незаурядную спортивную форму. Однако от внимания болельщиков не ускользнуло, что в самом конце дистанции Джорджа Расселла, который следовал по трассе за испанцем, попросили сократить отставание от него до пяти секунд, так как Фернандо может ждать штраф после финиша. 

Ранее по ходу гонки Алонсо уже наказали: на решетке он слишком сильно сместил машину влево, выйдя за границы отведенного участка. Фернандо дали за это пять секунд штрафа, которые он отбыл во время пит-стопа за машиной безопасности. 

Однако спустя несколько минут после финиша судьи объявили, что к результату Алонсо добавлены десять секунд. Причиной – как, кстати, у Эстебана Окона в Бахрейне – стало некорректное исполнение штрафа. Две недели назад в Alpine неверно отсчитали время, а в этот раз один из механиков раньше положенного дотронулся до машины Фернандо.

Обновление: Алонсо вернули третье место в Джидде

Из-за этого вместо 100-го подиума в карьере двукратный чемпион Ф1 остался в протоколе четвертым – в трех десятых впереди Льюиса Хэмилтона. 

Читайте также:

Говоря об изначальном нарушении, гонщик отметил: «Надо еще посмотреть записи, но похоже, я допустил ошибку.

Когда мне сказали про второй штраф (ошибочно определив его размер в пять секунд – прим.ред.), я понял, что нужно ускориться, чтобы это наказание не помешало нам. Но тут тоже стоит разобраться». 

Алонсо отметил, что в любом случае очень доволен формой, в которой пребывает его новая команда. 

«Честно говоря, месяц назад я даже думать не мог о таких результатах, – сказал он. – Но парни построили отличную машину. У нас была классная гонка в Бахрейне – и здесь тоже».

Из-за перестановок в протоколе Aston Martin переместилась со второй строчки Кубка конструкторов на третью, пропустив Mercedes. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Саудовской Аравии

Перес назвал победу в Джидде компенсацией за 2022 год
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Ожье выиграл Ралли Мексика и вернулся в лидеры WRC

Ожье выиграл Ралли Мексика и вернулся в лидеры WRC

WRC
Ралли Мексика

Ожье выиграл Ралли Мексика и вернулся в лидеры WRC Ожье выиграл Ралли Мексика и вернулся в лидеры WRC

Перес назвал победу в Джидде компенсацией за 2022 год

Перес назвал победу в Джидде компенсацией за 2022 год

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Перес назвал победу в Джидде компенсацией за 2022 год Перес назвал победу в Джидде компенсацией за 2022 год

Перес выиграл в Джидде, Макс пробился на второе место, Алонсо дополнил подиум

Перес выиграл в Джидде, Макс пробился на второе место, Алонсо дополнил подиум

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Перес выиграл в Джидде, Макс пробился на второе место, Алонсо дополнил подиум Перес выиграл в Джидде, Макс пробился на второе место, Алонсо дополнил подиум

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
FIA перепишет правила после конфуза с Алонсо

FIA перепишет правила после конфуза с Алонсо

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

FIA перепишет правила после конфуза с Алонсо FIA перепишет правила после конфуза с Алонсо

Алонсо вернули третье место в Джидде

Алонсо вернули третье место в Джидде

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Алонсо вернули третье место в Джидде Алонсо вернули третье место в Джидде

Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях

Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях Гран При Саудовской Аравии: дуэли в квалификациях

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Алонсо: В гонке темп Aston будет лучше, чем в квалификации

Алонсо: В гонке темп Aston будет лучше, чем в квалификации

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Алонсо: В гонке темп Aston будет лучше, чем в квалификации Алонсо: В гонке темп Aston будет лучше, чем в квалификации

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии Стартовая решетка Гран При Саудовской Аравии

«Я просто управляю машиной». Алонсо отказался делать прогнозы

«Я просто управляю машиной». Алонсо отказался делать прогнозы

Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

«Я просто управляю машиной». Алонсо отказался делать прогнозы «Я просто управляю машиной». Алонсо отказался делать прогнозы

Самое важное:

Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia

Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia

MGP MotoGP
Презентация RNF Racing

Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia

Став лидером WRC, Ожье решил выступить в Ралли Хорватия

Став лидером WRC, Ожье решил выступить в Ралли Хорватия

WRC WRC
Ралли Мексика

Став лидером WRC, Ожье решил выступить в Ралли Хорватия Став лидером WRC, Ожье решил выступить в Ралли Хорватия

5 часов и 12 минут, которые ничего не изменили. Как FIA наказала и простила Алонсо

5 часов и 12 минут, которые ничего не изменили. Как FIA наказала и простила Алонсо

F1 Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

5 часов и 12 минут, которые ничего не изменили. Как FIA наказала и простила Алонсо 5 часов и 12 минут, которые ничего не изменили. Как FIA наказала и простила Алонсо

Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде

Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде

F1 Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.