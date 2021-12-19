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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Алонсо одним из первых поздравил Honda с победой

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, редактор

Возможно, сильные разногласия между Фернандо и Honda остались в прошлом

Алонсо одним из первых поздравил Honda с победой

С 2015 по 2018 годы Фернандо Алонсо выступал за McLaren – и тогда, до конца 2017-го, поставщиком двигателей британского коллектива была Honda. Из-за неуспешных результатов у Алонсо и японского моториста возник серьезный конфликт, итогом которого стало в том числе и прекращение сотрудничества McLaren и Honda. Однако, как оказалось, Фернандо сжег не все мосты.

Испанец рассказал, что он «поддерживает хорошие отношения» со спортивном директором Honda Масаси Ямамото и продолжает с ним общение. И Фернандо был только рад, что Макс Ферстаппен взял чемпионский титул вместе с японским производителем.

«Он [Ямамото] был первым человеком после Макса, которого я поздравил в закрытом парке, – рассказал Алонсо. – Я рад за Honda. Я думаю, что руководство поменялось. Они сделали отличную работу и привели правильных людей. Honda придумала новую философию и сделала так, чтобы она сработала».

Это был не первый «официальный» контакт японского моториста и Фернандо в этом году. В свою очередь, Honda поздравила испанца после его подиума в Катаре.

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