Алонсо одним из первых поздравил Honda с победой

С 2015 по 2018 годы Фернандо Алонсо выступал за McLaren – и тогда, до конца 2017-го, поставщиком двигателей британского коллектива была Honda. Из-за неуспешных результатов у Алонсо и японского моториста возник серьезный конфликт, итогом которого стало в том числе и прекращение сотрудничества McLaren и Honda. Однако, как оказалось, Фернандо сжег не все мосты.

Испанец рассказал, что он «поддерживает хорошие отношения» со спортивном директором Honda Масаси Ямамото и продолжает с ним общение. И Фернандо был только рад, что Макс Ферстаппен взял чемпионский титул вместе с японским производителем.

«Он [Ямамото] был первым человеком после Макса, которого я поздравил в закрытом парке, – рассказал Алонсо. – Я рад за Honda. Я думаю, что руководство поменялось. Они сделали отличную работу и привели правильных людей. Honda придумала новую философию и сделала так, чтобы она сработала».

Это был не первый «официальный» контакт японского моториста и Фернандо в этом году. В свою очередь, Honda поздравила испанца после его подиума в Катаре.