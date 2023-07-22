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Алонсо объяснил спад Aston Martin особенностями новых шин

По мнению испанца, переход Pirelli к более прочным сликам помешал как его команде, так и Red Bull

Адам Купер
Автор:
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

После того, как в дебюте сезона-2023 стал очевиден резкий прирост аэродинамической эффективности машин Ф1, в компании Pirelli решили усилить гоночную резину, чтобы избежать потенциальных проблем из-за роста нагрузки на нее.  

Модель с более крепким силовым кордом дебютировала в Сильверстоуне – и будет использоваться как минимум до конца нынешнего чемпионата. И хотя сами составы резиновой смеси остались прежними, характеристики сликов немного изменились. 

Именно это, по мнению Фернандо Алонсо, мешает его команде Aston Martin демонстрировать столько же высокую скорость, как в весенних Гран При. 

«Мы в одной десятой от McLaren, потому все не так плохо, как может показаться, – рассказал Алонсо после того, как завершил квалификацию в Венгрии на восьмой позиции. – Но да, надо прибавлять. В последних гонках мы явно сдали позиции, тогда как соперникам удалось сделать шаг вперед.  

Когда Pirelli привезла новые шины в Сильверстоун, у пары команд это вызвало больше сложностей, чем у остальных. А пара других, напротив, сейчас очень довольна своей машиной. 

Эти шины ударили не только по нам, также пострадали и в Red Bull. Прежде они легко забирали первый ряд во всех квалификациях и делали дубли в гонках, а теперь даже не смогли завоевать поул. 

Серхио [Перес] с трудом пробивается в десятку, в Сильверстоуне Макс [Ферстаппен] был всего на три десятых быстрее Ландо [Норриса в гонке]. Это явно отличается от привычной картины».

Говоря о том, основаны его выводы на положении в протоколе или ощущениях от машины, Алонсо отметил: «На обоих факторах. На новой резине машина ведет себя несколько иначе. Но понятно, что [Pirelli] сложно было избежать этого».

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Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Майкл Поттс / Motorsport Images

Также двукратный чемпион мира согласился, что Aston Martin, даже потенциально имея больше возможностей из-за слабых выступлений в 2022 году, отстает от главных соперников по темпам доработки машины. 

«Мы готовим не так много новинок, как они, – отметил испанец. – Теперь это легко понять, так как в четверг перед Гран При публикуются полные списки».

Впрочем, Фернандо все же нашел в своем выступлении повод для позитива.

«Я доволен машиной, – объяснил гонщик. – По ходу квалификации мы внесли определенные изменения, и ощущения стали даже лучше. 

Обычно мы уступаем поулу полсекунды, а в этот раз отставание составило четыре десятых. Так что квалификацию можно назвать вполне обычной.  

Правда, впереди нас семь машин. Если мы провели квалификацию нормально, кое-кому из соперников удалось сделать это отлично. И в плане позиции результат у нас не самый хороший».

Алонсо с самого первого Гран При сезона продолжает удерживать третью строчку в зачете пилотов Ф1, однако уступит ее в воскресенье Льюису Хэмилтону, если оба финишируют на тех позиций, с которых стартовали.

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