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Формула 1 Новость

Алонсо объяснил, чем его титулы отличаются от завоеванных Максом и Льюисом

По словам испанца, у двух других чемпионов ключевым фактором успеха стали не собственные усилия, а успехи команды и удача с правилами

Алтай Гек
Автор:
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team

Макс Ферстаппен имеет в нынешней Формуле 1 преимущество над соперниками, которое при всем желании невозможно не признать доминирующим. За рулем Red Bull голландец выигрывает гонку за гонкой, попутно сокрушая многолетние статистические рекорды. 

В недавнем прошлом столь же успешными в Ф1 были Mercedes и ее лидер Льюис Хэмилтон, который с 2014 по 2020 годы одержал в общей сложности 73 победы в 136 Гран При.

Рассуждая в интервью изданию De Telegraaf о том, что позволило двум пилотам добиться таких успехов, Фернандо Алонсо озвучил важную особенность, которая есть не у каждого обладателя титула.

Сам гонщик в начале XXI века прошел с командой Renault путь от середняка пелотона до чемпионства. И хотя он не сделал прямой отсылки на собственную историю, ее явно можно было уловить в словах ветерана.  

«Некоторые принимают непосредственное участие в выстраивании чемпионской команды, – рассказал сильнейший гонщик Ф1 2005 и 2006 годов. – Но вот Льюису не пришлось ничего создавать, когда он перешел в Mercedes в 2013 году. Начиная со следующего сезона он просто извлекал максимальную выгоду из изменившегося технического регламента. 

По той же причине с Макс получил возможность доминировать за рулем Red Bull. Ему не нужно было прикладывать для этого усилий. В 2021 году они были на одном уровне с Mercedes, а потом правила изменились, и баланс сил резко сместился в пользу Red Bull».

Фернандо продолжил: «Думаю, в обоих случаях явное преимущество стало прежде всего следствием нового регламента, а не вклада самого пилота или его особенного стиля. Они оказались в нужное время в нужном месте».

В нынешнем сезоне Алонсо уже восемь раз поднимался на призовой подиум, выступая за Aston Martin. Он занимает третье место в чемпионате пилотов – однако рассчитывать на победу, по собственным словам, может только в случае осечек у фаворитов. 

«Чтобы мы могли рассчитывать на большее, Red Bull должна ошибиться или сбиться с пути, – объяснил 42-летний пилот. – Мы тоже должны двигаться вперед и делаем это. Мы постараемся добавить предстоящей зимой, и я с оптимизмом смотрю на наши перспективы».

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