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Формула 1 / Гран При Майами Новость

Алонсо обвинил судей Гран При Майами в некомпетентности

Испанец серьезно раскритиковал спортивных комиссаров, которые вынесли решение о его наказании после финиша американской гонки

Алекс Калинаукас
Автор:
, Редактор
Соавтор:
Люк Смит
, редактор Ф1
Алонсо обвинил судей Гран При Майами в некомпетентности
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Фернандо Алонсо потерял девятое место в Майами из-за штрафа, который ему присудили за срезку поворота с «получением долговременного преимущества». Этот вердикт уже подвергли критике в команде Alpine, а сам испанец в пятницу на своем домашнем этапе в Барселоне вновь заявил о несогласии с наказанием.

Судьи сочли, что выезд за пределы трассы в связке 14-го и 15-го поворотов на 53-м круге обеспечил двукратному чемпиону мира неспортивное преимущество над следующим позади Миком Шумахером, при этом основанием для штрафа стали лишь кадры видео, так как телеметрию с машины у команды никто не запрашивал. 

В самой Alpine настаивают, что Алонсо после срезки дважды сбрасывал скорость на прямой и компенсировал весь возможный выигрыш. 

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«Мы считаем этот эпизод нечестным и демонстрирующим некомпетентность судей, – заявил Фернандо в Барселоне. – В Майами они оказались не слишком профессиональными. 

Я срезал поворот, но сразу же, на том же круге, вернул отыгранное время. Понятно, что на том [мини-]секторе, где я срезал, у меня отобразилось фиолетовое (абсолютно лучшее среди всех гонщиков –  прим.ред.) время. Они наказали меня за это, не попытавшись найти хоть какие-то подтверждения.

После гонки мы пришли к ним, располагая всеми требуемыми данными о том, что я вернул время. Но в их комнате уже никого не было.  

Мы нашли их, показали данные. Они попросили дать пять минут. Но, похоже, оказались в безвыходной ситуации, так как уже вынесли первое решение и теперь не знали, как его отозвать. 

Все это смотрелось очень скверно. Честно говоря, сейчас эта история уже в прошлом, но в Формуле 1 не должны происходить такие вещи, учитывая профессионализм и стандарты современного спорта».

Motorsport.com попросил FIA отреагировать на эти слова, но к моменту публикации этого материала не получил ответа.

При этом сам Алонсо на вопрос о том, увидел ли он изменения в судействе после замены прежнего руководителя гонок Майкла Маси на Нильса Виттиха и Эдуарду Фрейташа, ответил резко и односложно: «Никакого».

После этого испанец уточнил: «Я уже заметил пару моментов, которые показали, что нам еще нужно многое улучшать.

Прежде, чем занять пост руководителя гонок, нужно многое узнать о чемпионате. Мне не кажется, что сейчас у него [Виттиха, который работал в Майами] есть все необходимые знания. 

Я знаю, что на этом этапе работает новый руководитель. Думаю, у Фрейташа большой опыт судейства в WEC и других топовых категориях. Полагаю, это приведет к улучшениям.  

Но в Майами после аварий Карлоса [Сайнса] и Эстебана [Окона] мы просили закрыть тот барьер защитой TecPro или придумать что-то еще – но ничего не было сделано».  

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