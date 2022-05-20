Алонсо обвинил судей Гран При Майами в некомпетентности

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Фернандо Алонсо потерял девятое место в Майами из-за штрафа, который ему присудили за срезку поворота с «получением долговременного преимущества». Этот вердикт уже подвергли критике в команде Alpine, а сам испанец в пятницу на своем домашнем этапе в Барселоне вновь заявил о несогласии с наказанием.

Судьи сочли, что выезд за пределы трассы в связке 14-го и 15-го поворотов на 53-м круге обеспечил двукратному чемпиону мира неспортивное преимущество над следующим позади Миком Шумахером, при этом основанием для штрафа стали лишь кадры видео, так как телеметрию с машины у команды никто не запрашивал.

В самой Alpine настаивают, что Алонсо после срезки дважды сбрасывал скорость на прямой и компенсировал весь возможный выигрыш.

«Мы считаем этот эпизод нечестным и демонстрирующим некомпетентность судей, – заявил Фернандо в Барселоне. – В Майами они оказались не слишком профессиональными.

Я срезал поворот, но сразу же, на том же круге, вернул отыгранное время. Понятно, что на том [мини-]секторе, где я срезал, у меня отобразилось фиолетовое (абсолютно лучшее среди всех гонщиков – прим.ред.) время. Они наказали меня за это, не попытавшись найти хоть какие-то подтверждения.

После гонки мы пришли к ним, располагая всеми требуемыми данными о том, что я вернул время. Но в их комнате уже никого не было.

Мы нашли их, показали данные. Они попросили дать пять минут. Но, похоже, оказались в безвыходной ситуации, так как уже вынесли первое решение и теперь не знали, как его отозвать.

Все это смотрелось очень скверно. Честно говоря, сейчас эта история уже в прошлом, но в Формуле 1 не должны происходить такие вещи, учитывая профессионализм и стандарты современного спорта».

Motorsport.com попросил FIA отреагировать на эти слова, но к моменту публикации этого материала не получил ответа.

При этом сам Алонсо на вопрос о том, увидел ли он изменения в судействе после замены прежнего руководителя гонок Майкла Маси на Нильса Виттиха и Эдуарду Фрейташа, ответил резко и односложно: «Никакого».

После этого испанец уточнил: «Я уже заметил пару моментов, которые показали, что нам еще нужно многое улучшать.

Прежде, чем занять пост руководителя гонок, нужно многое узнать о чемпионате. Мне не кажется, что сейчас у него [Виттиха, который работал в Майами] есть все необходимые знания.

Я знаю, что на этом этапе работает новый руководитель. Думаю, у Фрейташа большой опыт судейства в WEC и других топовых категориях. Полагаю, это приведет к улучшениям.

Но в Майами после аварий Карлоса [Сайнса] и Эстебана [Окона] мы просили закрыть тот барьер защитой TecPro или придумать что-то еще – но ничего не было сделано».