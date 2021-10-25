Алонсо обвинил судей ГП США в беспорядочном толковании правил

Фернандо Алонсо в этом сезоне уже не раз жаловался на предвзятое судейство. Досталось от испанца судьям Гран При США, где он послушался приказа и вернул позицию Антонио Джовинацци, которого опередил с выездом за пределы трассы.

Похожий маневр ранее в отношение Алонсо совершил Кими Райкконен, который позицию не вернул и наказан не был. Директор гонок Майкл Маси позже объяснил разницу между этими эпизодами, но Алонсо уверен, что они совершенно идентичны.

«Правила применяются беспорядочно, – заявил Алонсо. – И мне обидно за зрителей, они не заслужили увидеть такое.

Не знаю, видели ли вы всю гонку, но то же самое случилось с Ландо Норрисом. Он вынудил Карлоса Сайнса выехать за пределы трассы в 12 повороте, Сайнс вернулся первым, но вернул позицию.

Когда я сам во второй раз обгонял Антонио Джовинацци, я затормозил перед 12-м поворотом, вынудив его выехать за пределы трассы. Он выехал впереди и вернул позицию.

Тут всегда так. Когда при обгоне оттормаживаешься по внутренней стороне, тот, кто с внешней оказывается вне трассы. Но у него есть возможность дать газу и вырваться вперед.

Так я сделал, Сайнс сделал, Джовинацци сделал. И все мы вернули позиции. А Кими не вернул. Вот и вся разница. Я потерял секунд 10 на возврате позиции, и это лишило меня шансов побороться за очки».