Алонсо обвинил машину в 17-м месте

Фернандо Алонсо впервые после возвращения в Формулу 1 не смог выйти из первого сегмента квалификации. В Монако испанец показал лишь 17-е время. Сам двукратный чемпион мира считает, что дело было не в его неуверенности в болиде, а в слабости техники.

«С уверенностью все было в порядке, – заверил испанец. – Мне удавалось выжимать из машины максимум. В первом сегменте всегда много беспорядка из-за трафика. Все прошло не идеально, но не думаю, что я вылетел из-за этого.

У нас не было темпа весь уки-энд. Мы ждали большего от своей техники в Монако. При старте из хвоста гонка, конечно, будет трудной. Но посмотрим, на что мы способны».

При этом Алонсо не знает причин слабой боеспособности своей машины: «Есть вопросы, на которые команде нужно ответить. В Португалии и Барселоне мы явно прогрессировали, боролись, а здесь сильно отстаем. Это надо расследовать».