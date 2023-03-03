Алонсо обогнал пилотов Red Bull по итогам пятницы в Бахрейне
Двукратный чемпион мира, выступающий за Aston martin, стал автором первой сенсации нового сезона Ф1
По ходу первой тренировки в Сахире команды не проводили отработку квалификационных попыток, прекрасно понимая, что бороться за стартовые позиции им предстоит в совсем других условиях. Но когда солнце скрылось зв горизонтом, а воздух и асфальт стали более прохладными, пришло время атаковать по-настоящему.
В середине второй тренировки, когда все команды отправили своих пилотов на трассу с пустыми баками, положение в протоколе менялось с калейдоскопической быстротой. В результате примерно за пять минут сформировалось то положение, которое в итоге сохранилось до клетчатого флага.
Пилоты Red Bull вновь были очень быстры и почти равны по силам – Макс Ферстаппен опередил Серхио Переса на 0,002 секунды, отметив по радио, что «машина скачет куда больше, чем на тестах». Но темпа «Быков» хватило лишь для второй и третьего результата: еще быстрее проехал Фернандо Алонсо.
За рулем Aston Martin AMR23 ветеран показал на мягких шинах время 1:30.907 и возглавил протокол. Соперников из RBR 41-летний испанец опередил без малого на две десятых.
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Шарль Леклер принес Ferrari четвертое время дня (+0,460), в свою очередь опередив Нико Хюлькенберга из Haas всего на несколько мгновений. Как и с утра, шестерку сильнейших замкнул еще один гонщик Aston Лэнс Стролл.– по всей видимости, недавняя травма запястья осталась позади и не помешает канадцу продолжить уик-энд.
Результаты второй тренировки вообще получились куда более плотными, чем первой: времена всех 20 гонщиков уложились в 1,8 секунды.
Наконец-то проявили себя гонщики Alpine, до того не ездившие на самых мягких шинах – Пьер Гасли показал седьмую скорость, опередив семикратного чемпиона Ф1 Льюиса Хэмилтона, который стал сильнейшим в дуэте Mercedes.
Искры за машиной Льюиса Хэмилтона, Mercedes F1 W14
Фото: Стивен Ти / Motorsport Images
В десятку, которая полностью уместилась в 0,7 секунды, вошли также Ландо Норрис (McLaren) и Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo). Таким образом, в верхней половине списка оказались гонщики восьми команд.
Карлос Сайнс испортил одну из двух быстрых попыток и остался только 14-м, проиграв одну позицию Джорджу Расселлу.
Оскар Пиастри пару раз блокировал колеса в первом повороте, но все равно стал сильнейшим из трех дебютантов сезона на 12-м месте, а другой новичок Логан Сарджент хоть и замкнул протокол, но преодолел максимальную дистанцию – 29 кругов.
Результаты второй тренировки Гран При Бахрейна
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|25
|1'30.907
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|24
|1'31.076
|0.169
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|26
|1'31.078
|0.171
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|26
|1'31.367
|0.460
|5
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|25
|1'31.376
|0.469
|6
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|28
|1'31.450
|0.543
|7
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|24
|1'31.475
|0.568
|8
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|27
|1'31.543
|0.636
|9
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|27
|1'31.570
|0.663
|10
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|27
|1'31.586
|0.679
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|25
|1'31.608
|0.701
|12
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|28
|1'31.793
|0.886
|13
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|25
|1'31.882
|0.975
|14
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|28
|1'31.956
|1.049
|15
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|27
|1'32.024
|1.117
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|18
|1'32.110
|1.203
|17
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|28
|1'32.440
|1.533
|18
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|27
|1'32.525
|1.618
|19
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|28
|1'32.605
|1.698
|20
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|29
|1'32.749
|1.842
|Полные результаты
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