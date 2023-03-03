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Формула 1 / Гран При Бахрейна Отчет о тренировке

Алонсо обогнал пилотов Red Bull по итогам пятницы в Бахрейне

Двукратный чемпион мира, выступающий за Aston martin, стал автором первой сенсации нового сезона Ф1

Александр Кабановский
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Алонсо обогнал пилотов Red Bull по итогам пятницы в Бахрейне
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По ходу первой тренировки в Сахире команды не проводили отработку квалификационных попыток, прекрасно понимая, что бороться за стартовые позиции им предстоит в совсем других условиях. Но когда солнце скрылось зв горизонтом, а воздух и асфальт стали более прохладными, пришло время атаковать по-настоящему. 

В середине второй тренировки, когда все команды отправили своих пилотов на трассу с пустыми баками, положение в протоколе менялось с калейдоскопической быстротой. В результате примерно за пять минут сформировалось то положение, которое в итоге сохранилось до клетчатого флага. 

Пилоты Red Bull вновь были очень быстры и почти равны по силам – Макс Ферстаппен опередил Серхио Переса на 0,002 секунды, отметив по радио, что «машина скачет куда больше, чем на тестах». Но темпа «Быков» хватило лишь для второй и третьего результата: еще быстрее проехал Фернандо Алонсо. 

За рулем Aston Martin AMR23 ветеран показал на мягких шинах время 1:30.907 и возглавил протокол. Соперников из RBR 41-летний испанец опередил без малого на две десятых.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19

Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Шарль Леклер принес Ferrari четвертое время дня (+0,460), в свою очередь опередив Нико Хюлькенберга из Haas всего на несколько мгновений. Как и с утра, шестерку сильнейших замкнул еще один гонщик Aston Лэнс Стролл.– по всей видимости, недавняя травма запястья осталась позади и не помешает канадцу продолжить уик-энд. 

Результаты второй тренировки вообще получились куда более плотными, чем первой: времена всех 20 гонщиков уложились в 1,8 секунды. 

Наконец-то проявили себя гонщики Alpine, до того не ездившие на самых мягких шинах – Пьер Гасли показал седьмую скорость, опередив семикратного чемпиона Ф1 Льюиса Хэмилтона, который стал сильнейшим в дуэте Mercedes. 

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Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

В десятку, которая полностью уместилась в 0,7 секунды, вошли также Ландо Норрис (McLaren) и Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo). Таким образом, в верхней половине списка оказались гонщики восьми команд.  

Карлос Сайнс испортил одну из двух быстрых попыток и остался только 14-м, проиграв одну позицию Джорджу Расселлу.

Оскар Пиастри пару раз блокировал колеса в первом повороте, но все равно стал сильнейшим из трех дебютантов сезона на 12-м месте, а другой новичок Логан Сарджент хоть и замкнул протокол, но преодолел максимальную дистанцию – 29 кругов. 

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Результаты второй тренировки Гран При Бахрейна

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 25 1'30.907  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 24 1'31.076 0.169
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 26 1'31.078 0.171
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 26 1'31.367 0.460
5 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 25 1'31.376 0.469
6 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 28 1'31.450 0.543
7 France Пьер Гасли Alpine Renault 24 1'31.475 0.568
8 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 27 1'31.543 0.636
9 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 27 1'31.570 0.663
10 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 27 1'31.586 0.679
11 France Эстебан Окон Alpine Renault 25 1'31.608 0.701
12 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 28 1'31.793 0.886
13 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 25 1'31.882 0.975
14 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 28 1'31.956 1.049
15 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 27 1'32.024 1.117
16 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 18 1'32.110 1.203
17 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 28 1'32.440 1.533
18 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 27 1'32.525 1.618
19 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 28 1'32.605 1.698
20 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 29 1'32.749 1.842
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