Алонсо обогнал пилотов Red Bull по итогам пятницы в Бахрейне

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По ходу первой тренировки в Сахире команды не проводили отработку квалификационных попыток, прекрасно понимая, что бороться за стартовые позиции им предстоит в совсем других условиях. Но когда солнце скрылось зв горизонтом, а воздух и асфальт стали более прохладными, пришло время атаковать по-настоящему.

В середине второй тренировки, когда все команды отправили своих пилотов на трассу с пустыми баками, положение в протоколе менялось с калейдоскопической быстротой. В результате примерно за пять минут сформировалось то положение, которое в итоге сохранилось до клетчатого флага.

Пилоты Red Bull вновь были очень быстры и почти равны по силам – Макс Ферстаппен опередил Серхио Переса на 0,002 секунды, отметив по радио, что «машина скачет куда больше, чем на тестах». Но темпа «Быков» хватило лишь для второй и третьего результата: еще быстрее проехал Фернандо Алонсо.

За рулем Aston Martin AMR23 ветеран показал на мягких шинах время 1:30.907 и возглавил протокол. Соперников из RBR 41-летний испанец опередил без малого на две десятых.

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Шарль Леклер принес Ferrari четвертое время дня (+0,460), в свою очередь опередив Нико Хюлькенберга из Haas всего на несколько мгновений. Как и с утра, шестерку сильнейших замкнул еще один гонщик Aston Лэнс Стролл.– по всей видимости, недавняя травма запястья осталась позади и не помешает канадцу продолжить уик-энд.

Результаты второй тренировки вообще получились куда более плотными, чем первой: времена всех 20 гонщиков уложились в 1,8 секунды.

Наконец-то проявили себя гонщики Alpine, до того не ездившие на самых мягких шинах – Пьер Гасли показал седьмую скорость, опередив семикратного чемпиона Ф1 Льюиса Хэмилтона, который стал сильнейшим в дуэте Mercedes.

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Искры за машиной Льюиса Хэмилтона, Mercedes F1 W14 Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

В десятку, которая полностью уместилась в 0,7 секунды, вошли также Ландо Норрис (McLaren) и Чжоу Гуаньюй (Alfa Romeo). Таким образом, в верхней половине списка оказались гонщики восьми команд.

Карлос Сайнс испортил одну из двух быстрых попыток и остался только 14-м, проиграв одну позицию Джорджу Расселлу.

Оскар Пиастри пару раз блокировал колеса в первом повороте, но все равно стал сильнейшим из трех дебютантов сезона на 12-м месте, а другой новичок Логан Сарджент хоть и замкнул протокол, но преодолел максимальную дистанцию – 29 кругов.

Результаты второй тренировки Гран При Бахрейна