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Формула 1 / Гран При Бельгии Новость

Алонсо об аварии: Я рад, что Хэмилтон признал свою ошибку

Испанец провел параллели между своим столкновением в Спа и событиями 2014 года

Алтай Гек
Автор:
, редактор, Турция
Алонсо об аварии: Я рад, что Хэмилтон признал свою ошибку
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Одним из самых ярких событий бельгийской гонки Ф1 стала авария Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона – двое давних соперников не смогли разъехаться в повороте Ле-Комб на первом круге, в результате чего машина британца взлетела в воздух.

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Льюис вскоре сошел, а Фернандо добился лучшего в сезоне пятого места. Судьи признали Хэмилтона виновником случившегося, но решили не наказывать его – они сочли смягчающим обстоятельством тот факт, что авария произошла в пятом повороте после старта.  

После финиша Алонсо рассказал репортерам: «Как по мне, Льюис все же допустил ошибку, подобным образом перекрывая мне траекторию. Мы уже много раз видели, как он пытается проходить пятый поворот параллельно с соперником. Достаточно вспомнить их момент с Росбергом несколько лет назад (в 2014-м – прим.ред.).

Думаю, это был гоночный эпизод. В этом месте такие вещи происходят часто, обычно [тот, кто снаружи] срезает шестой поворот и возвращается на трассу в седьмом. Добавить тут нечего. Жаль только, что такие истории всегда происходят, когда я стартую вторым или третьим – и никогда, если я на решетке 12-й или 13-й. 

Впрочем, после этого гонка была чистой».  

Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Столкновение: Фернандо Алонсо, Alpine A522, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

«500 метров удовольствия»

Испанец добавил: «Думаю, Льюис решил, что уже провел обгон. Это даже не ошибка. Это… в пылу борьбы ты пытаешься поймать слип-стрим, тормозишь предельно поздно и начинаешь вход в поворот. И просто не в состоянии оценить, где в точности находятся машины соперников».

Говоря о реакции Хэмилтона на их столкновение, двукратный чемпион мира ответил: «Думаю, я в любом случае финишировал бы в этой гонке шестым. Но когда едешь первым, вторым или третьим, получаешь совершенно особенное удовольствие. Жаль, что для меня оно продолжалось всего 500 метров.

После контакта я был невероятно расстроен. Почему что-то такое всегда происходит, когда я впереди? Но Льюис признал свою ошибку – и это меня радует».

В концовке гонки Алонсо смог опередить на трассе Шарля Леклера, когда тот поехал за свежими шинами ради борьбы за лучший круг. Фернандо спросили, удивила ли его очередная тактическая промашка Скудерии.

«Нисколько, – ответил тот. – Ferrari постоянно творит какие-то странные вещи. Это просто была еще одна из них». 

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