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Формула 1 Новости

Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда

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Испанец пообещал до последнего бороться за пятое место в Кубке конструкторов

Алонсо об Alpine: У нас не лучшая машина, но лучшая команда

После Гран При Венгрии, где Эстебан Окон выиграл гонку, а Фернандо Алонсо стал четвертым, команда Alpine вышла на пятое место в Кубке конструкторов. При этом Алонсо признал, что машины основных конкурентов, которых пока удается опережать по очкам, на самом деле быстрее.

Несмотря на это у Alpine есть шанс сохранить пятое место в коммандном зачете, считает Алонсо. Для этого достаточно будет не совершать ошибок и стараться зарабатывать все возможные очки.

«Полагаю, мы хороши, с какой стороны не взгляни, – заявил Алонсо. – По воскресеньям мы отлично справляемся со своей работой. Возможно, у нас нет столь быстрой машины, как у AlphaTauri или Aston Martin, но как команда мы можем навязывать им борьбу и зарабатывать очки в гонках.

Постараемся вести борьбу за пятое место в Кубке конструкторов до самого конца. Мы как команда на это способны. Да, у нас не лучшая машина, зато у нас лучшая команда в средней группе».

Дополнительная информация: Олег Карпов

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