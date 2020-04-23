Алонсо о возвращении в гонки: Чувствую себя 23-летним

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо пообещал вернуться в чемпионат мира в 2021 году. После того, как появились сообщения об отказе Себастьяна Феттеля подписать однолетний контракт с Ferrari, стало известно, что Алонсо не прочь занять его место. Сам испанец в разговоре в социальных сетях заявил, что после полутора лет вне Ф1 чувствует себя готовым к новым гонкам.

«Планов на следующие 10 лет у меня нет, – рассказал Алонсо в инстаграме. – Я сам задаю себе вопросы об этих планах. С ближайшими планами мне все более-менее ясно, со среднесрочными сложнее, а дальних я не представляю. Посмотрим, как пойдет.

В 20 лет все было не так, как я представлял себе в 15. А то, что представлял в 20, не случилось в 25. В 2018-м, когда я ушел из Ф1, мне нужно было отдохнуть от 18 лет переездов по миру, от давления, которое я претерпевал 365 дней в году.

Эти два года дали мне хорошо передохнуть. Я обновил свою энергию, мне словно снова 23 года. Это придает вдохновения на будущие проекты».

Алонсо покинул Ф1 в конце 2018 года. После этого он выступал в гонках на выносливость, «500 милях Индианаполиса» и ралли-рейде «Дакар».