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Формула 1 Новости

Алонсо о своем возрасте: Не устаю и за 300 кругов

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По словам самого возрастного пилота Формулы 1, современные болиды позволяют быть быстрым и после 40 лет

Алонсо о своем возрасте: Не устаю и за 300 кругов

После того как Кими Райкконен завершил карьеру в Формуле 1, Фернандо Алонсо стал самым возрастным пилотом чемпионата. Летом следующего года испанцу исполняется 41 год.

За последние десятилетия большинство пилотов завершали карьеру ближе к 40-летию, а в XXI веке не было никого, кто выиграл бы Гран При после 40 лет. Однако Алонсо считает, что времена (а главное – техника) изменились и теперь возраст не является такой уж помехой.

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«Что касается моего возраста, то по правде я отлично себя чувствую, – сказал Алонсо. – На трассе мне представляется это преимуществом. Я знаю все автодромы. У меня большой опыт езды на машинах с 18-дюймовыми шинами, который я получил в гонках на выносливость – и я заранее понимаю, в чем будет разница после отказа от 13-дюймовых колес.

 Главная проблема для меня в том, что с возрастом все сложнее находить мотивацию уезжать из дому на 300 дней в году. Тебе приходится вести жизнь, которая полностью посвящена гонкам. В остальном же возраст является преимуществом.

Что касается физических нагрузок, то я думаю, что с современными машинами это не так критично, как было в 2004-2005 годах. Я тут проехал 148 кругов на карте в 24-часовой гонке в Дубае и через два часа, в 9:30 утра уже был готов к тренировке "Формулы 1". Признаюсь, мне кажется, в нынешнем болиде Ф1 я мог бы и 300 кругов подряд проехать».

Дополнительная информация: Адам Купер

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