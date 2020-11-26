Алонсо о Renault: Кажется, я их уже утомил
Пока испанский пилот только готовится к возвращению в Формулу 1, в его новой команде, кажется, уже стало кое о чем догадываться…
Новый двухлетний контракт позволит Фернандо Алонсо вернуться в Формулу 1 после двухлетней паузы. Испанцу сейчас 39 лет, но он намерен возобновить карьеру и активно проводит тесты в составе Renault.
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Двукратный чемпион мира уже заявил, что рассчитывает начать работу с 1 января – это лишь один из примеров того давления, который Алонсо оказывает на команду. Гонщик признался, что далеко не все пребывают в восторге от его чрезмерного рвения.
Говоря в интервью изданию AutoHebdo о своих взаимоотношениях с новым боссом Сирилем Абитбулем. Фернандо признался: «Кстати, полчаса назад я отправил ему три сообщения. Он прочел их все, но до сих пор так и не ответил. Уверен, он уже начинает уставать от меня»
Алонсо добавил: «Кажется, мое отношение удивляет людей, хотя я оставался таким всегда. Во времена выступлений за McLaren всех поражало мое восторженное отношение к Honda. Они считали, что я доволен даже больше, чем до этого в Ferrari. Но и в Ferrari я был исполнен энтузиазма.
Так было всегда. Просто некоторые не знали этого, пока не начинали работать со мной. И кстати, я всегда был нацелен вернуться в Ф1».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо
|Команды
|Renault F1 Team
|Автор
|Александр Кабановский