Алонсо о Renault: Кажется, я их уже утомил

Новый двухлетний контракт позволит Фернандо Алонсо вернуться в Формулу 1 после двухлетней паузы. Испанцу сейчас 39 лет, но он намерен возобновить карьеру и активно проводит тесты в составе Renault.

Двукратный чемпион мира уже заявил, что рассчитывает начать работу с 1 января – это лишь один из примеров того давления, который Алонсо оказывает на команду. Гонщик признался, что далеко не все пребывают в восторге от его чрезмерного рвения.

Говоря в интервью изданию AutoHebdo о своих взаимоотношениях с новым боссом Сирилем Абитбулем. Фернандо признался: «Кстати, полчаса назад я отправил ему три сообщения. Он прочел их все, но до сих пор так и не ответил. Уверен, он уже начинает уставать от меня»

Алонсо добавил: «Кажется, мое отношение удивляет людей, хотя я оставался таким всегда. Во времена выступлений за McLaren всех поражало мое восторженное отношение к Honda. Они считали, что я доволен даже больше, чем до этого в Ferrari. Но и в Ferrari я был исполнен энтузиазма.

Так было всегда. Просто некоторые не знали этого, пока не начинали работать со мной. И кстати, я всегда был нацелен вернуться в Ф1».