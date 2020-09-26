Алонсо о рекорде Хэмилтона: Вот если бы его напарником был я...

Льюис Хэмилтон находится в шаге от повторения рекорда Михаэля Шумахера по числу выигранных Гран При Формулы 1. Уже в Сочи пилот Mercedes может выиграть 91-ю гонку и догнать Красного барона. Британец так же близок к тому, чтобы завоевать седьмой титул и по этому показателю так же сравняться с Шумахером.

Бывший напарник Хэмилтона Фернандо Алонсо признал его достижение, но заметил, что Льюису повезло с командой и слабым напарником.

«Ему повезло, что у него непобедимая машина, – сказал Алонсо La Gazzetta dello Sport. – Он очень силен, крайне талантлив, но ему также повезло оказаться в нужном месте в нужное время.

Думаю, будь его напарником Ферстаппен или Леклер – или Алонсо – то кто знает, как бы все пошло? Не забывайте, что с Баттоном и Росбергом проблем у него было больше [чем с Боттасом]».

Алонсо и Хэмилтон вместе выступали в McLaren в 2007 году и Льюис опередил испанца в чемпионате, проводя дебютный сезон. С Баттоном Хэмилтон провел в одной команде три года, а с Росбергом четыре, лишь по разу уступив каждому из них. Валттери Боттас пока ни разу не опередил Льюиса в общем зачете за три совместных сезона.