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Формула 1 / Новость

Алонсо: Никто не давит на слабости Хэмилтона

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Алонсо: Никто не давит на слабости Хэмилтона
Автор:
, редактор
30 янв. 2020 г., 06:02

Нандо собрался не только вернуться в Формулу 1, но и показать миру слабости шестикратного чемпиона.

Двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо намерен вернуться в чемпионат в 2021 году. Испанец не выступал в Ф1 с 2018 года, а последнюю гонку выиграл еще в 2013-м. За то время, что Алонсо не побеждал на Гран При, Льюис Хэмилтон выиграл пять чемпионских титулов и стал вторым в истории Ф1 по числу побед в чемпионате.

Однако, Алонсо считает, что у британского чемпиона есть слабые места, на которые конкуренты пока не надавили.

«Хэмилтон поднял планку в последние сезоны, особенно в 2019 году, когда его машина доминировала не так сильно, как раньше, – сказал Алонсо в интервью F1 Racing. – Если он не может выиграть, то становится вторым с минимальным отставанием – на 20 секунд не отстает, как бывает с Боттасом.

Когда их машина не боеспособна, Валттери становится пятым-шестым, проигрывает 20 секунд, а то и минуту. А Льюис нет. Он сделал шаг вперед, стал более боеспособным, лучше готовится. Но у него все равно есть слабые стороны, на которые пока не указали. Никто не жмет на эту кнопку, не давит на эту слабость».

Алонсо также рассказал об этих слабостях подробнее: «Если изучить, как Льюис проводит сезоны, там всегда есть общая тенденция. Он начинает год медленно, и никто этого не использует. Мы все предвкушаем, что это будет год Боттаса, но нет. Было бы здорово дать Льюису настоящий бой. Может, его слабостей на самом деле и нет, и у него все просчитано, но хотелось бы с этим разобраться».

По мнению Алонсо, успех соперника на старте сезона может повысить давление на Хэмилтона: «Когда у тебя хорошая техника, а твой соперник попадает в аварию, и ты увеличиваешь отрыв в чемпионате, то ты спокоен. А если ты впереди всего на очко, или отстаешь на десять, то давление растет. Ошибки меняются и общение по радио меняется. Надо посмотреть на Хэмилтона под давлением».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо В Магазин , Льюис Хэмилтон В Магазин
Автор Иван Матушкин

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