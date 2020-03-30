Алонсо: Не знаю, когда вернусь за руль, но в «Дакаре» поеду точно

Отмена гонок из-за пандемии коронавируса может помешать Фернандо Алонсо осуществить его давнюю мечту – выиграть «Тройную корону». Он уже одержал необходимые победы в Монако и Ле-Мане, и теперь нацелен выиграть гонку «500 миль Индианаполиса», перенесенную недавно на сентябрь.

Однако эти планы могут и не осуществиться, признал сам Алонсо, устроив прямой эфир в своем инстаграме.

«IndyCar и «Инди-500» уже составили новое расписание, но пока все это не кончится, я не горю желанием размышлять о возвращении в гонки, – сказал Алонсо. – Приму решение не раньше лета. Пока все откладывается, даже новый регламент Формулы 1 на год отложили».

Он добавил: «Я не могу даже сказать, поеду ли в следующем году в «Дакаре». Но если это не удастся, то я точно попробую вернуться на «Дакар» позже».