Алонсо: Не знаю, когда вернусь за руль, но в «Дакаре» поеду точно
Двукратный чемпион Формулы 1 отказался строить планы на будущее раньше этого лета
Отмена гонок из-за пандемии коронавируса может помешать Фернандо Алонсо осуществить его давнюю мечту – выиграть «Тройную корону». Он уже одержал необходимые победы в Монако и Ле-Мане, и теперь нацелен выиграть гонку «500 миль Индианаполиса», перенесенную недавно на сентябрь.
Однако эти планы могут и не осуществиться, признал сам Алонсо, устроив прямой эфир в своем инстаграме.
«IndyCar и «Инди-500» уже составили новое расписание, но пока все это не кончится, я не горю желанием размышлять о возвращении в гонки, – сказал Алонсо. – Приму решение не раньше лета. Пока все откладывается, даже новый регламент Формулы 1 на год отложили».
Он добавил: «Я не могу даже сказать, поеду ли в следующем году в «Дакаре». Но если это не удастся, то я точно попробую вернуться на «Дакар» позже».
Читайте также:
Об этой статье
|Серия
|Дакар , Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
Алонсо: Не знаю, когда вернусь за руль, но в «Дакаре» поеду точно
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- MotoGP
Партнер проекта
|
11 июн. - 14 июн.Билеты
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты