Алонсо не верит в попадание на подиум в 2021-м

Эстебан Окон на Alpine в этом сезоне сумел выиграть Гран При Венгрии, а вот его напарнику Фернандо Алонсо пока попасть на подиум в 2021-м не довелось. Испанец полагает, что оказаться в топ-3 Alpine может лишь при огромном везении, и он такого подарка фортуны в этом сезоне не ждет.

«Я думаю, наша команда сейчас пятая-шестая по скорости, – сказал Алонсо. – Так что для попадания на подиум нам нужна очень хаотичная гонка. По чистой скорость наш предел попасть в первую шестерку-семерку. В нескольких гонках нам это удавалось и я доволен такой стабильностью.

А чтобы попасть на подиум нужно невероятное везение. У меня его пока не было, и я не жду его в оставшихся гонках. Конечно, я буду рад, если получится, но надо, чтобы ожидания были реалистичными».