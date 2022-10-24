Алонсо не стал винить Стролла в аварии. С чего бы?
По мнению испанца, столкновение стало результатом гоночного инцидента
В гонке Формулы 1 в Остине произошла авария с участием Лэнса Стролла и Фернандо Алонсо.
Испанец сместился влево для обгона, а канадец попытался перекрыть ему траекторию, но сделал это слишком поздно, в результате чего машины столкнулись. Стролла отбросило в барьер, так что он выбыл из гонки, а Алонсо смог продолжить и даже заработать очки, но потерял их из-за штрафа, который назначили за езду на поврежденной и небезопасной машине.
Судьи признали виновным в аварии Стролла, но сам Алонсо встал на защиту канадца. Напомним, что двукратный чемпион в следующем сезоне станет напарником Стролла в команде Aston Martin, которая, к тому же, принадлежит отцу Лэнса Лоуренсу Строллу.
«Честно сказать, после пересмотра повтора аварии я склонен считать, что это был гоночный инцидент, – заявил Алонсо. – Мы одновременно сместились влево, это и привело к столкновению, так что просто нам не повезло.
Собственно на разборе инцидента больше спорили спортивные директора наших команд, мы же со Строллом не ругались. Мы с Лэнсом одинаково смотрим на произошедшее, а вот наши спортивные директора полностью разошлись во мнениях.
Конечно Лэнс поздновато сместился для защиты своей позиции. Но на скорости 300 километров в час за одну десятую секунды проезжаешь 200 метров. Это только при покадровом просмотре записи видно, что он сместился чуть позже меня. Просто так этого и не заметишь.
Вот почему, после просмотра повтора я думаю, что никак иначе и случиться не могло».
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