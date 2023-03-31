Алонсо не придал значения лучшему времени в тренировке
Ветеран Ф1 показал лучшее время во второй пятничной сессии – но объяснил, почему это едва ли показывает реальную расстановку сил
Фернандо Алонсо стал одним из главных героев стартового отрезка сезона в Формуле 1. 41-летний гонщик дважды финишировал третьим в Гран При, довел число подиумов за карьеру до сотни и явно не собирается на пенсию.
На третьем этапе чемпионата в Мельбурне испанец возглавил протокол второй пятничной тренировки, опередив Шарля Леклера из Ferrari и Макса Ферстаппена из Red Bull.
Однако после завершения заездов сам гонщик был осторожен в оценках. «Дело в том, что с утра мы были заняты проверкой кое-каких идей, нужно было закрыть определенные вопросы, – объяснил гонщик. – А вторая тренировка продолжалась [на сухой трассе] всего 20 минут.
Так что завтра нам еще придется всерьез поработать – в частности, это касается длинных серий кругов. Нужно будет оценить работу резины в гоночной конфигурации. Есть и еще кое-что, что мы не успели сегодня.
Пока что машина ведет себя неплохо, но давайте посмотрим, что будет завтра».
На вопрос о том, понравились ли ему ощущения от AMR23 на сырой трассе, Фернандо ответил: «Прогноз говорит, что дальше будет сухо. Мы бы в идеале предпочли именно такие условия, так как в Джидде и Бахрейне ездили только по сухой трассе. Впрочем, мы должны быть готовы к любому развитию ситуации».
Алонсо выиграл в Альберт-парке в 2006 году, но за четыре последних визита в Мельбурн всего раз смог заработать очки.
Дополнительная информация: Адам Купер
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