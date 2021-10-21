Алонсо не поверил в возможность отказа от DRS

С сезона 2022 года в Формуле 1 будет действовать принципиально новый технический регламент. Наибольшие изменения коснутся аэродинамики болидов. Главная цель нового регламента – снизить эффект «грязного воздуха» позади машин, оказавшись в котором преследователь теряет прижимную силу и скорость.

Считается, что это позволит более быстрым машинам не только догонять, но и обгонять более медленные, а не застревать за ними в грязном воздухе. И в теории тогда можно будет отказаться от системы DRS, когда открытое заднее антикрыло на прямой позволяет преследователю получить преимущество.

Накануне Гран При Америк, гонщик Alpine Фердандо Алонсо заглянул в головной офис Motorsport.com в Майами и среди прочего рассказал, что сомневается в этой идеи.

«Думаю, Формуле 1 всегда будет нужна система DRS, – сказал Алонсо. – Да, обгоны со следующего года на некоторых трассах станут проще. Но давайте признаем: до DRS гонки были куда более скучными, так как обгоны совершать было гораздо сложнее.

Формула 1 отличается от других гоночных серий. Всегда, при приближении к машине впереди вы будете испытывать трудности. Законы аэродинамики не изменить, а в командах всегда придумают, как сделать машины быстрыми.

Так что DRS будет полезна, даже в будущем».

Дополнительная информация: Чарльз Бредли