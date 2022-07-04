Алонсо не потерял надежды на подиум в Сильверстоуне даже после финиша

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Фернандо Алонсо финишировал в Гран При Великобритании пятым, однако он совсем немного отстал от Шарля Леклера, который на старых шинах Hard перед этим долго боролся с Льюисом Хэмилтоном за третье место.

Вообще на последних кругах впереди Алонсо развивалась действительно интересная борьба. На рестарте после автомобиля безопасности Леклер лидировал, но был единственным из лидеров, кто не сменил резину на свежий Soft. В итоге ему пришлось не без борьбы уступить позиции как своему напарнику Карлосу Сайнсу, так и Серхио Пересу и, наконец, Хэмилтону.

По словам Алонсо, наблюдая за этим сражением, он ждал ошибок соперников, которые позволят ему подняться на подиум. И до сих пор не исключает, что третье место ему еще может достаться.

«Концовка получилась отличной, – вспоминал Алонсо. – Я был прямо за ними и с удовольствием следил за борьбой. Я даже надеялся, что вот сейчас они заденут друг-друга, и я смогу этим воспользоваться и прорваться на подиум, но несмотря на жесткую борьбу они проявляли уважение друг к другу.

Теперь я полагаю, что меня ждет четвертое место. Я видел, как Леклер многократно смещался на прямой, защищаясь от Льюиса. В Канаде я допустил лишь одно такое смещение и получил пятисекундный штраф, так что с тех пор усвоил, что подобное запрещено.

Говорят, что там что-то насчет Переса еще расследуют. Что же, может я все же окажусь третьим? Меня к судьям сегодня не вызывали, так что я продолжу следить за этим шоу со стороны и надеяться на подиум».