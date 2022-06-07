Алонсо не понравилась идея ограничить зарплаты пилотам

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С 2020 года в Формуле 1 введен потолок бюджетов для команд. При этом из правила есть несколько исключений. В частности под бюджетные ограничения не подпадают зарплаты гонщиков.

И после того, как все убедились, что потолок бюджетов работает, появились разговоры и о том, что это правило нужно расширять. Ограничение зарплат пилотов в этом свете выглядит логичным следующим шагом.

«Не думаю, что это нужно, – заявил на это двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо. – Собственно, вопрос о гонщиках в связи с потолком бюджетов никогда и не поднимался. Сейчас гонщиков все больше и больше используют для того, чтобы повышать популярность чемпионата.

Этапов в сезоне также становится все больше и больше, а кроме того организаторы предусматривают все больше различных мероприятий с участием пилотов для болельщиков.

В общем организаторы Формулы 1 требуют от нас все больше и больше, а в итоге выигрывают от этого именно они. Так что пусть не ограничивают нам зарплаты, зачем это?».