Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Mercedes: В Баку нас тоже ждут проблемы Следующая / Хэмилтон признался, что он фанат Ferrari
Формула 1 Новости

Алонсо не понравилась идея ограничить зарплаты пилотам

Испанец напомнил, что именно гонщики позволяют чемпионату, а значит и командам зарабатывать деньги

Автор:
, Редактор
Алонсо не понравилась идея ограничить зарплаты пилотам
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

С 2020 года в Формуле 1 введен потолок бюджетов для команд. При этом из правила есть несколько исключений. В частности под бюджетные ограничения не подпадают зарплаты гонщиков.

И после того, как все убедились, что потолок бюджетов работает, появились разговоры и о том, что это правило нужно расширять. Ограничение зарплат пилотов в этом свете выглядит логичным следующим шагом.

«Не думаю, что это нужно, – заявил на это двукратный чемпион Формулы 1 Фернандо Алонсо. – Собственно, вопрос о гонщиках в связи с потолком бюджетов никогда и не поднимался. Сейчас гонщиков все больше и больше используют для того, чтобы повышать популярность чемпионата.

Этапов в сезоне также становится все больше и больше, а кроме того организаторы предусматривают все больше различных мероприятий с участием пилотов для болельщиков.

В общем организаторы Формулы 1 требуют от нас все больше и больше, а в итоге выигрывают от этого именно они. Так что пусть не ограничивают нам зарплаты, зачем это?».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Mercedes: В Баку нас тоже ждут проблемы
Предыдущая новость

Mercedes: В Баку нас тоже ждут проблемы
Следующая новость

Хэмилтон признался, что он фанат Ferrari

Хэмилтон признался, что он фанат Ferrari
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Apple запустила в производство фильм про Ф1 под надзором Хэма
Формула 1

Apple запустила в производство фильм про Ф1 под надзором Хэма

Перес: В Баку побеждает гонщик, а не машина Гран При Азербайджана
Формула 1

Перес: В Баку побеждает гонщик, а не машина

Ферстаппен об ожиданиях от ГП в Баку: Хочу финишировать Гран При Азербайджана
Формула 1

Ферстаппен об ожиданиях от ГП в Баку: Хочу финишировать

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Так кто кого сдерживал? Вольф обвинил Алонсо, а тот – Хэма Гран При Монако
Формула 1

Так кто кого сдерживал? Вольф обвинил Алонсо, а тот – Хэма

«Не волнуйся, я уже в стене». Алонсо объяснил аварию в квалификации Гран При Монако
Формула 1

«Не волнуйся, я уже в стене». Алонсо объяснил аварию в квалификации

Слухи: Aston Martin составила список пилотов на замену Феттелю
Формула 1

Слухи: Aston Martin составила список пилотов на замену Феттелю

Самое важное:

Apple запустила в производство фильм про Ф1 под надзором Хэма
Формула 1 Формула 1

Apple запустила в производство фильм про Ф1 под надзором Хэма

Перес: В Баку побеждает гонщик, а не машина
Формула 1 Формула 1

Перес: В Баку побеждает гонщик, а не машина

Ферстаппен об ожиданиях от ГП в Баку: Хочу финишировать
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен об ожиданиях от ГП в Баку: Хочу финишировать

Сын Ханта рассказал о любовницах отца и его отношениях к наркотикам
Формула 1 Формула 1

Сын Ханта рассказал о любовницах отца и его отношениях к наркотикам

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.