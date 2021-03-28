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Формула 1 / Новость

Алонсо: Не имел в виду, что я лучше Хэмилтона и Ферстаппена

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Фернандо уверяет, что не расслышал вопрос

Алонсо: Не имел в виду, что я лучше Хэмилтона и Ферстаппена

Перед возвращением в Формулу 1 Фернандо Алонсо отметился громкими словами о том, что он превосходит как пилот Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена. 

Слова Алонсо вызвали ответную реакцию в прессе и соцсетях, а Себастьян Феттель заявил, что не настолько тщеславен, чтобы говорить то же самое, что Алонсо.

Однако сам испанец уверяет, что его заявление оказалось следствием неверно понятого вопроса.

«Я не имел в виду, что я лучше Льюиса, или Макса, или кого-то еще, – цитирует Алонсо BBC. – Вероятно, я неправильно понял вопрос. Я думал, меня спросили, до сих пор ли я так хорош, как в 2018 году, когда ушел из Ф1».

Во время того интервью, которое проходило по видеосвязи, Алонсо и журналист обсуждали сильных пилотов, выступающих в Ф1. После этого журналист спросил у Фернандо: «Do you think you're still as good as them?» (Думаете ли вы, что все еще так же хороши, как они?). Испанец ответил: «Я лучше». 

Версия Алонсо кажется об ошибке кажется правдоподобной, так как он мог услышать: «Do you think you're still as good as then?». То есть «Думаете ли вы, что все так же хороши, как и тогда [до ухода из Ф1]?». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо , Льюис Хэмилтон
Автор Иван Матушкин

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