Алонсо не берет очки без прогулки по трассе. Совпадение?

Одним из привычных процедур по ходу Гран При Формулы 1 является прогулка по трассе, которую совершают пилоты в четверг вместе со своими инженерами. Однако застать за этим занятием можно далеко не всех гонщиков. К примеру, Льюис Хэмилтон уже не раз заявлял, что не видит в таких действиях особого смысла.

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Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, в этом сезоне вернувшийся в чемпионат после двухлетней паузы, поначалу обходился без прогулок – однако потом и его стали по четвергам замечать шагающим по асфальту. Общаясь с журналистами в паддоке Гран При Австрии, испанец рассказал о своеобразном совпадении.

«В первый раз я решил прогуляться в Портимане – ведь эта трасса была для меня совершенно новой. После этого выходные прошли хорошо, мы провели лучший уик-энд с начала сезона, набрали немало очков и выглядели очень конкурентоспособно.

В Барселоне, а потом и в Монако мы уже не гуляли – и остались без очков. После чего сказали себе: окей, надо будет снова попробовать в Баку. Попробовали – и финишировали на 6-й позиции, что стало для нас лучшим результатом с начала года. Так что, мы продолжили гулять – и продолжили набирать очки в каждой гонке, начиная с Баку. И сейчас как-то уже боимся отказываться от этих прогулок…»