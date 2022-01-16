Брандл не поверил в ультиматум Вольфа Формуле 1

На прошедшей неделе многие СМИ поделились информацией о том, что в команде Mercedes якобы связали продолжение выступлений Льюиса Хэмилтона в Формуле 1 с увольнением Майкла Маси с поста руководителя гонок. В чемпионской команде уверены, что именно действия австралийца во время Гран При Абу-Даби оставили Льюиса без восьмого титула.

Однако экс-пилот Ф1 и авторитетный эксперт Мартин Брандл высказал мнение, что в данном случае ситуация обстоит иначе: в Mercedes действительно недовольны Маси, однако знают правила подобных игр и не требуют напрямую его увольнения.

«Честно говоря, я совершенно не верю во все эти рассказы, – объяснил 62-летний британец в эфире Sky Sports. – Но Тото [Вольф, глава Mercedes F1] определенно продолжает оказывать прессинг на федерацию, так как та должна дать ответы Mercedes, Хэмилтону и болельщикам по поводу событий в Абу-Даби.

Чего ждать дальше? Я уверен, что Тото уже знает планы Льюиса на 2022 год. Для бренда Mercedes-Benz выступления в Формуле 1 складываются невероятно успешно, а Льюис и в 37 лет остается на вершине. Он нацелен и очень быстр. Он вернется».

Брандл добавил, что нынешняя ситуация показывает, что за последнее время Формула 1 изменилась далеко не в лучшую сторону и возможно зашла слишком далеко в некоторых вопросах при принятии решений.

«Лично я не в восторге от того, что команды и пилоты начинают решать, что и как должны делать люди в пункте управления гонкой, или пытаются выполнять в Ф1 другие [несвойственные] функции, – объяснил он. – Это тот случай, когда хвост начинает вилять собакой.

Если бы я был боссом команды Формулы 1, и ко мне пришел пилот со словами, что он не намерен выступать, пока какой-то парень занимает какую-то должность, я бы не стал тратить время на мысли о том парне, а сразу задумался бы о своем гонщике. Все ли у него в порядке с мотивацией?

Но Льюис вернется и будет жать на газ сильнее прежнего».