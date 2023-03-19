Алонсо назвал систему штрафов FIA «совершенно неправильной»
Фернандо не понравилось, что о штрафе, который лишил его призового кубка в Джидде, он узнал, только когда спустился с подиума.
Гонщик Aston Martin финишировал на трассе второго этапа сезона Ф1 третьим и принял участие в церемонии награждения – но вскоре после этого стало известно, что его оштрафовали на десять секунд и переставили в протоколе на четвертую строчку.
Так Фернандо потерял свой 100-й подиум, но его недовольство было вызвано не самим штрафом, назначенным за нарушение правил при исполнении предыдущего наказания, а неспешность судей FIA.
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Эпизод, в котором механик прикоснулся к машине Алонсо раньше положенных пяти секунд, имел место на 18-м круге из 50, когда до финиша оставался еще без малого час.
«Думаю, в этом нет ничего хорошего для болельщиков, – объяснил испанец. – И них было 35 кругов, чтобы вынести решение и проинформировать о нем. Но нет, они дождались церемонии подиума. С системой что-то совершенно неправильно, если происходит такое.
Мне очень обидно за болельщиков. Я получил на подиуме приятные эмоции, мне вручили трофей, фотографы сделали свои кадры, мы отпраздновали, поливаясь шампанским. После такого мне уже все равно, 15 очков там будет или 12. А вот для FIA это досадная история».
Гонщик сказал, что судьям стоит работать оперативнее – если бы он узнал о наказании по ходу дистанции, то попробовал бы создать достаточный отрыв от Джорджа Расселла.
«Думаю, это обычный здравый смысл, – объяснил двукратный чемпион. – Тут не нужно ничего изобретать. Мне сказали, что штраф будет пятисекундным – я ускорился и создал запас.
Не было ни информации о внимании к ситуации, ни сообщения о начале ее изучения. Ничего. Если бы мне сказали, что будет десять секунд, я бы уехал [от Расселла] на 11».
При этом гонщик не стал отрицать, что допустил ошибку при расположении машины на стартовой решетке, расположив ее за границей отведенного места – за что получил самый первый штраф.
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