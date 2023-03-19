Предыдущая / Перес назвал победу в Джидде компенсацией за 2022 год Следующая / В Ferrari признали, что больше не являются вторыми по силе в пелотоне
Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новость

Алонсо назвал систему штрафов FIA «совершенно неправильной»

Фернандо не понравилось, что о штрафе, который лишил его призового кубка в Джидде, он узнал, только когда спустился с подиума.

Гайдн Кобб
Автор:
Соавтор:
Мэтт Кью
Алонсо назвал систему штрафов FIA «совершенно неправильной»
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Гонщик Aston Martin финишировал на трассе второго этапа сезона Ф1 третьим и принял участие в церемонии награждения – но вскоре после этого стало известно, что его оштрафовали на десять секунд и переставили в протоколе на четвертую строчку. 

Читайте также:

Так Фернандо потерял свой 100-й подиум, но его недовольство было вызвано не самим штрафом, назначенным за нарушение правил при исполнении предыдущего наказания, а неспешность судей FIA.

Обновление: Алонсо вернули третье место в Джидде

Эпизод, в котором механик прикоснулся к машине Алонсо раньше положенных пяти секунд, имел место на 18-м круге из 50, когда до финиша оставался еще без малого час.   

«Думаю, в этом нет ничего хорошего для болельщиков, – объяснил испанец. – И них было 35 кругов, чтобы вынести решение и проинформировать о нем. Но нет, они дождались церемонии подиума. С системой что-то совершенно неправильно, если происходит такое.

Мне очень обидно за болельщиков. Я получил на подиуме приятные эмоции, мне вручили трофей, фотографы сделали свои кадры, мы отпраздновали, поливаясь шампанским. После такого мне уже все равно, 15 очков там будет или 12. А вот для FIA это досадная история». 

Гонщик сказал, что судьям стоит работать оперативнее – если бы он узнал о наказании по ходу дистанции, то попробовал бы создать достаточный отрыв от Джорджа Расселла. 

«Думаю, это обычный здравый смысл, – объяснил двукратный чемпион. – Тут не нужно ничего изобретать. Мне сказали, что штраф будет пятисекундным – я ускорился и создал запас. 

Не было ни информации о внимании к ситуации, ни сообщения о начале ее изучения. Ничего. Если бы мне сказали, что будет десять секунд, я бы уехал [от Расселла] на 11».

При этом гонщик не стал отрицать, что допустил ошибку при расположении машины на стартовой решетке, расположив ее за границей отведенного места – за что получил самый первый штраф.

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Перес назвал победу в Джидде компенсацией за 2022 год

В Ferrari признали, что больше не являются вторыми по силе в пелотоне
Гайдн Кобб Больше от
Гайдн Кобб
«Red Bull выиграет все гонки 2023 года». Расселл сделал смелый прогноз

«Red Bull выиграет все гонки 2023 года». Расселл сделал смелый прогноз

Формула 1
Гран При Бахрейна

«Red Bull выиграет все гонки 2023 года». Расселл сделал смелый прогноз «Red Bull выиграет все гонки 2023 года». Расселл сделал смелый прогноз

«Меня бы Алонсо не обогнал». Леклер поделился мыслями о гонке и Ferrari

«Меня бы Алонсо не обогнал». Леклер поделился мыслями о гонке и Ferrari

Формула 1
Гран При Бахрейна

«Меня бы Алонсо не обогнал». Леклер поделился мыслями о гонке и Ferrari «Меня бы Алонсо не обогнал». Леклер поделился мыслями о гонке и Ferrari

Haas проведет презентацию в январе. Но покажет только ливрею

Haas проведет презентацию в январе. Но покажет только ливрею

Формула 1

Haas проведет презентацию в январе. Но покажет только ливрею Haas проведет презентацию в январе. Но покажет только ливрею

Самое важное:

Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia

Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia

MGP MotoGP
Презентация RNF Racing

Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia Галерея: команда RNF показала ливрею для первого сезона в MotoGP на технике Aprilia

Став лидером WRC, Ожье решил выступить в Ралли Хорватия

Став лидером WRC, Ожье решил выступить в Ралли Хорватия

WRC WRC
Ралли Мексика

Став лидером WRC, Ожье решил выступить в Ралли Хорватия Став лидером WRC, Ожье решил выступить в Ралли Хорватия

5 часов и 12 минут, которые ничего не изменили. Как FIA наказала и простила Алонсо

5 часов и 12 минут, которые ничего не изменили. Как FIA наказала и простила Алонсо

F1 Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

5 часов и 12 минут, которые ничего не изменили. Как FIA наказала и простила Алонсо 5 часов и 12 минут, которые ничего не изменили. Как FIA наказала и простила Алонсо

Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде

Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде

F1 Формула 1
Гран При Саудовской Аравии

Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде Росберг раскритиковал Ферстаппена за отношение к своей команде

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.