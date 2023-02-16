Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд
С высоты своего опыта Фернандо подметил интересную особенность, которую не увидел ни у Alpine, ни у McLaren…
Предстоящий сезон станет для Фернандо Алонсо 20-м в карьере – это станет абсолютным рекордом за всю историю Формулы 1. Михаэль Шумахер, Рубенс Баррикелло и Кими Райкконен выступали в чемпионате на протяжении 19 лет, и уже в начале марта в Бахрейне Алонсо перепишет летопись истории спорта.
До другого рекорда Фернандо еще далеко – он пока выступал за четыре разные команды, Aston Martin станет пятой. Гонщик 60-70-х годов Крис Эймон выходил на старт в составе 14 разных коллективов.
Тем не менее, испанец накопил огромный опыт с того момента, как в 2001 году провел свой первый Гран При за рулем Minardi.
Потому неудивительно, что на недавней презентации Aston его спросили, чем нынешняя команда отличается от прежних.
«Знаете, вся Формула 1 сейчас стала немного другой, – ответил 41-летний гонщик. – Теперь уже нет прежней свободы в совершенствовании машин. В правилах стало гораздо больше ограничений, которые не позволяют проявить творческий подход.
Все решают детали. Решающими факторами становится высокий уровень во всех компонентах машины и упорный труд».
Однако репортеров не устроил этот ответ – потому Алонсо попросили рассказать именно про Aston.
«Здесь все стремятся к успеху, но сохраняют скромность, – ответил двукратный чемпион мира. – Понятно, что у людей в команде нет опыта борьбы за победы и титулы, они не привыкли к подиумам по ходу каждого уик-энда. Но они верят в себя. Эта уверенность подкреплена пониманием, что подобное им вполне по силам – просто пока они этого еще не добились.
Этот настрой заметно отличается от тех команд, куда я переходил в последнее время. Там был опыт прежних успехов, и одного этого людям было достаточно.
Они финишировали четвертыми – и это их устраивало. Пятыми – и тоже были довольны. А порой и вовсе праздновали седьмое место в гонке»
До Aston Martin Алонсо выступал в Alpine, McLaren и Ferrari. В его активе 32 победы в Гран При – это седьмой результат в истории спорта, – но последняя из них датируется весной 2013 года.
Фернандо Алонсо, Aston Martin Racing
Фото: Aston Martin Racing
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