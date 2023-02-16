Предыдущая / Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1 Следующая / Расселл не согласился с правилами тестов Ф1
Формула 1 / Обкатка Mercedes W14 в Сильверстоуне Новость

Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд

С высоты своего опыта Фернандо подметил интересную особенность, которую не увидел ни у Alpine, ни у McLaren…

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Предстоящий сезон станет для Фернандо Алонсо 20-м в карьере – это станет абсолютным рекордом за всю историю Формулы 1. Михаэль Шумахер, Рубенс Баррикелло и Кими Райкконен выступали в чемпионате на протяжении 19 лет, и уже в начале марта в Бахрейне Алонсо перепишет летопись истории спорта. 

До другого рекорда Фернандо еще далеко – он пока выступал за четыре разные команды, Aston Martin станет пятой. Гонщик 60-70-х годов Крис Эймон выходил на старт в составе 14 разных коллективов. 

Тем не менее, испанец накопил огромный опыт с того момента, как в 2001 году провел свой первый Гран При за рулем Minardi. 

Потому неудивительно, что на недавней презентации Aston его спросили, чем нынешняя команда отличается от прежних. 

«Знаете, вся Формула 1 сейчас стала немного другой, – ответил 41-летний гонщик. – Теперь уже нет прежней свободы в совершенствовании машин. В правилах стало гораздо больше ограничений, которые не позволяют проявить творческий подход. 

Все решают детали. Решающими факторами становится высокий уровень во всех компонентах машины и упорный труд».

Читайте также:

Однако репортеров не устроил этот ответ – потому Алонсо попросили рассказать именно про Aston.

«Здесь все стремятся к успеху, но сохраняют скромность, – ответил двукратный чемпион мира. – Понятно, что у людей в команде нет опыта борьбы за победы и титулы, они не привыкли к подиумам по ходу каждого уик-энда. Но они верят в себя. Эта уверенность подкреплена пониманием, что подобное им вполне по силам – просто пока они этого еще не добились. 

Этот настрой заметно отличается от тех команд, куда я переходил в последнее время. Там был опыт прежних успехов, и одного этого людям было достаточно. 

Они финишировали четвертыми – и это их устраивало. Пятыми – и тоже были довольны. А порой и вовсе праздновали седьмое место в гонке» 

До Aston Martin Алонсо выступал в Alpine, McLaren и Ferrari. В его активе 32 победы в Гран При – это седьмой результат в истории спорта, – но последняя из них датируется весной 2013 года. 

Читайте также:
Фернандо Алонсо, Aston Martin Racing

Фернандо Алонсо, Aston Martin Racing

Фото: Aston Martin Racing

Поделились
Комментарии

Шумахер заметил интерес к себе со стороны команд Ф1

Расселл не согласился с правилами тестов Ф1
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы

Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы

Формула 1

Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы

«Это не моя машина». Бинотто впервые высказался про SF-23

«Это не моя машина». Бинотто впервые высказался про SF-23

Формула 1

«Это не моя машина». Бинотто впервые высказался про SF-23 «Это не моя машина». Бинотто впервые высказался про SF-23

Сериал от Netflix позволил узнать, почему Haas не взяла Риккардо

Сериал от Netflix позволил узнать, почему Haas не взяла Риккардо

Формула 1

Сериал от Netflix позволил узнать, почему Haas не взяла Риккардо Сериал от Netflix позволил узнать, почему Haas не взяла Риккардо

Фернандо Алонсо Больше от
Фернандо Алонсо
Alpine показала новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде

Alpine показала новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде

Формула 1

Alpine показала новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде Alpine показала новую машину Ф1. А вот какие у нее были прежде

Ferrari провела презентацию. А вот прежние машины команды в Ф1

Ferrari провела презентацию. А вот прежние машины команды в Ф1

Формула 1

Ferrari провела презентацию. А вот прежние машины команды в Ф1 Ferrari провела презентацию. А вот прежние машины команды в Ф1

Алонсо предсказал Aston Martin «сложные гонки»

Алонсо предсказал Aston Martin «сложные гонки»

Формула 1
Презентация Aston Martin

Алонсо предсказал Aston Martin «сложные гонки» Алонсо предсказал Aston Martin «сложные гонки»

Aston Martin Racing Больше от
Aston Martin Racing
Технический анализ: самые интересные решения Aston Martin AMR23

Технический анализ: самые интересные решения Aston Martin AMR23

Формула 1
Презентация Aston Martin

Технический анализ: самые интересные решения Aston Martin AMR23 Технический анализ: самые интересные решения Aston Martin AMR23

Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото

Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото

Формула 1

Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото Aston Martin провела обкатку AMR23 в Сильверстоуне: фото

Из команды Aston Martin ушел бывший технический директор

Из команды Aston Martin ушел бывший технический директор

Формула 1

Из команды Aston Martin ушел бывший технический директор Из команды Aston Martin ушел бывший технический директор

Самое важное:

Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14

Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14

Формула 1

Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14 Технический анализ: что скрывает черная ливрея Mercedes W14

Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC

Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC

WRC

Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC Латвия с 2024 года будет принимать этап WRC

Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы

Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы

Формула 1

Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы Босс Alpine: Если Andretti пустят в Ф1, мы будем поставлять им моторы

Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке

Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке

Формула 1

Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке Mercedes опровергла проблемы с W14 на обкатке

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.