Алонсо назвал отличие Aston от всех своих прежних команд

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Предстоящий сезон станет для Фернандо Алонсо 20-м в карьере – это станет абсолютным рекордом за всю историю Формулы 1. Михаэль Шумахер, Рубенс Баррикелло и Кими Райкконен выступали в чемпионате на протяжении 19 лет, и уже в начале марта в Бахрейне Алонсо перепишет летопись истории спорта.

До другого рекорда Фернандо еще далеко – он пока выступал за четыре разные команды, Aston Martin станет пятой. Гонщик 60-70-х годов Крис Эймон выходил на старт в составе 14 разных коллективов.

Тем не менее, испанец накопил огромный опыт с того момента, как в 2001 году провел свой первый Гран При за рулем Minardi.

Потому неудивительно, что на недавней презентации Aston его спросили, чем нынешняя команда отличается от прежних.

«Знаете, вся Формула 1 сейчас стала немного другой, – ответил 41-летний гонщик. – Теперь уже нет прежней свободы в совершенствовании машин. В правилах стало гораздо больше ограничений, которые не позволяют проявить творческий подход.

Все решают детали. Решающими факторами становится высокий уровень во всех компонентах машины и упорный труд».

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Однако репортеров не устроил этот ответ – потому Алонсо попросили рассказать именно про Aston.

«Здесь все стремятся к успеху, но сохраняют скромность, – ответил двукратный чемпион мира. – Понятно, что у людей в команде нет опыта борьбы за победы и титулы, они не привыкли к подиумам по ходу каждого уик-энда. Но они верят в себя. Эта уверенность подкреплена пониманием, что подобное им вполне по силам – просто пока они этого еще не добились.

Этот настрой заметно отличается от тех команд, куда я переходил в последнее время. Там был опыт прежних успехов, и одного этого людям было достаточно.

Они финишировали четвертыми – и это их устраивало. Пятыми – и тоже были довольны. А порой и вовсе праздновали седьмое место в гонке»

До Aston Martin Алонсо выступал в Alpine, McLaren и Ferrari. В его активе 32 победы в Гран При – это седьмой результат в истории спорта, – но последняя из них датируется весной 2013 года.

Фернандо Алонсо, Aston Martin Racing Фото: Aston Martin Racing