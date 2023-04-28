Алонсо назвал неполадки DRS причиной слабой квалификации

После отличных выступлений на старте сезона многие ждали от Aston Martin хороших результатов и на четвертом этапе в столице Азербайджана. Фернандо Алонсо с Лэнсом Строллом вновь дошли до финала квалификации, однако там показали только шестую и девятую скорость. Для обоих такие результаты стали худшими в сезоне.

Сильной стороной зеленой машины AMR23 является эффективность в медленных поворотах, потому на длинных бакинских прямых от нее изначально не ждали чудес – но еще больше ситуацию осложнили неполадки в системе DRS.

«Думаю, мы могли бы квалифицироваться повыше, – сказал Алонсо, отставший от Льюиса Хэмилтона на восемь сотых. – У нас возникли кое-какие сложности с DRS – сначала в тренировке, а затем и в квалификации. Они точно стоили нам нескольких десятых.

Когда борьба складывается настолько упорно, такая разница не может ни иметь значения.

Впрочем, это только пятница. Впереди еще долгий уик-энд. Еще одна квалификация, потом спринт и главная гонка в воскресенье. Так что возможностей еще много – надеюсь, мы отыграем несколько позиций».

Лэнс Стролл, Aston Martin AMR23 Фото: Эндрю Ферраро / Motorsport Images

Лэнс Стролл подтвердил, что на его машине подвижное крыло также работал не лучшим образом.

«Сама по себе машина ехала хорошо, – сказал канадец. – Но вот с DRS возникли проблемы. К третьему сегменту система просто перестала работать, это точно привело к потере времени.

Его можно было без проблем отыграть на прямых, что не может не огорчать. Но мы должны хотя бы исправить все к гонкам».

Глава коллектива Майк Крак заверил, что инженеры Aston исправят ситуацию, и в последующих сессиях пилоты смогут претендовать на большее.

«Учитывая сегодняшние условия, Фернандо и Лэнс хорошо справились, – объяснил он. – Единственная тренировка прошла без особых осложнений, но в квалификации на обеих машинах проявились неполадки с DRS. Система работала только частично.

Это приводило к потерям, но не помешало нам добраться до финала, команда и гонщики справились с задачами в условиях частых желтых и красных флагов.

Потенциально мы можем быть выше – но, думаю, в любом случае сумеем побороться за очки в воскресенье. На этой трассе есть хорошие возможности для обгона».

На каждом из трех первых Гран При Алонсо неизменно поднимался на подиум, а по сумме очков Aston Martin уступает только Red Bull в Кубке конструкторов.