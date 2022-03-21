Алонсо назвал главную проблему Alpine

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Фернандо Алонсо финишировал девятым в гонке открытия нового сезона Ф1 в Бахрейне. Испанец начинал гонку восьмым, но вынужден был раньше главных соперников проводить каждый из трех пит-стопов – потому смог заработать очки только из-за проблем у Red Bull на последних кругах.

После гонки испанский ветеран рассказал в интервью Motorsport.com: «Главной проблемой, как мы и предсказывали после недавних тестов, оказались шины.

Мы использовали тактическую схему с тремя пит-стопами. Соперники рассчитывали проехать с двумя и только из-за появления машины безопасности провели третий. Но в любом случае темпы износа были очень высокими у всех.

Но у нас этот вопрос, похоже, стоит острее, чем у остальных. Разумеется, это очень досадно. Еще до старта у нас были опасения, так что я рад итоговому девятому месту. Мы заработали очки на старте сезона, вдвоем попали в десятку (Эстебан Окон приехал седьмым – прим.ред.). Думаю, можно говорить, что мы достигли своих целей».

Фернандо добавил, что сразу после смены регламента дебютный Гран При не дает полного понимания расстановки сил.

«Посмотрим, что будет в конце чемпионата, – объяснил он. – Некоторые команды явно смогли начать чемпионат лучше других. Ferrari сейчас очень сильна, как и Red Bull. А вот Mercedes явно потеряла в сравнении с прошлым годом.

McLaren, похоже, серьезно откатилась назад. Alpune же осталась более-менее на прежних позициях – примерно там, где мы были в 2021-м. Но это всего лишь первая гонка. Впереди много этапов на самых разных трассах, которые должны показать общую картину.

Я выступаю в Формуле 1 уже 17 или 18 лет, за это время у меня случались на старте сезона как хорошие, так и плохие гонки. Но это ничего не говорило о том, каким будет чемпионат – хорошим или плохим. Вчера я вспомнил, как в первой гонке 2012 года стартовал 12-м, проиграв [в квалификации] 1,2 секунды. Но на финальный Гран При того сезона я приехал лидером в общем зачете.

Короче говоря, чемпионат длинный, так что многое будет зависеть от прогресса в ближайшие месяцы».