Алонсо назвал Формулу 1 все еще скучной
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В 2022 году в Формуле 1 серьезно изменился технический регламент. Вместе с введением бюджетных ограничений, это должно было снизить преимущество топ-команд перед аутсайдерами, сократив разрывы в скорости.
Расстановка сил действительно поменялась. Так, Mercedes впервые за почти десять лет не борется за титул, а Haas более не самая медленная команда в серии. Однако от перемены мест на финише сумма не изменилась, подметил Фернандо Алонсо.
«К сожалению, Формула 1 остается очень предсказуемой, – цитирует Алонсо британское издание Express. – Все крутится между Red Bull и Ferrari. Только Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Карлос Сайнс или Серхио Перес имеют шансы на победу в гонке.
Мне не известно ни одного другого вида спорта, где такая же ситуация. Но Формула 1 все так же скучна. Считается, что в 2022 году в Формуле 1 началась новая эра. Но на деле всегда есть команды, которые значительно быстрее всех остальных».
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