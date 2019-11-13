Алонсо назвал Ферстаппена лучшим гонщиком современной Ф1
Двукратный чемпион мира отметил, что в этом году ему особенно нравится следить за выступлениями пилота Red Bull.
Сейчас Фернандо Алонсо проводит первый год вне Формулы 1. После выступлений в марафонских гонках испанец переключился на ралли-рейды, однако продолжает следить за Ф1, и в частности – за пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном.
«Гонщики неслучайно попадают в Формулу 1, ведь они лучшие – сказал Алонсо, общаясь с прессой на фестивале Toyota Gazoo Day в Буэнос-Айресе. – В Ф1 трудно выбрать самого лучшего. Из года в год все меняется. Всегда нужно сочетать в себе разные навыки. Одни гонщики быстры на одном круге, а другие отлично стартуют. Одни стабильны, другие агрессивны. Я бы сказал, что прямо сейчас [лучший] – это Макс Ферстаппен.
За ним я особенно внимательно следил в этом году. Мне нравилось смотреть его гонки, потому что он всегда находится в режиме атаки. Если видишь, что он отыгрывает позицию и с третьего места поднимается на второе, то понимаешь, что на этом он не остановится».
Дополнительная информация: Федерико Фатурос
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Фернандо Алонсо В Магазин , Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Алонсо назвал Ферстаппена лучшим гонщиком современной Ф1
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