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Алонсо назвал австралийскую квалификацию лучшей в сезоне

Даже уступив соперникам из Mercedes, испанец остался очень доволен тем, что получилось у них с Aston Martin

Филип Клерен
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Алонсо назвал австралийскую квалификацию лучшей в сезоне
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После того, как Серхио Перес уже в дебюте выбыл из субботней сессии в Мельбурне, Фернандо Алонсо казался главным претендентом на старт с первого ряда вместе с безусловным фаворитом Максом Ферстаппеном. 

Однако 41-летний гонщик завершил квалификацию лишь с четвертым результатом – он уступил действующему чемпиону, но также проиграл по несколько десятых Джорджу Расселлу и Льюису Хэмилтону из Mercedes. 

Несмотря на такой результат, Алонсо объяснил, что считает такое выступление самым сильным со старта сезона.

«Если говорить о нашей скорости, то квалификация стала, пожалуй, лучшей из трех прошедших, – сказал Фернандо, отвечая на вопрос Motorsport.com. – В этот раз мы оказались ближе всего к времени поула. 

Я чувствовал, что машина быстра и хорошо управляется, и получал удовольствие за ее рулем». 

В Джидде, где гонщик Aston квалифицировался третьим и стартовал вторым, он отстал от быстрейшего результата Серхио Переса на 0,465 секунды. В Австралии разница составила 0,407 – хотя и сам круг на этой трассе требует на 11 секунд меньше.

Алонсо признался, что в гонке рассчитывает подняться еще выше: «Давайте посмотрим, что у нас получится завтра. У Mercedes была в финале квалификации хорошая скорость, в этот раз они справились лучше. Но в гонке, возможно, мы сможем навязать им борьбу.  

В Джидде у нас был близкий темп. И если бы на решетке они были впереди, обогнать их было бы очень непросто. 

Здесь я ожидаю соперничества с Red Bull, Mercedes и, возможно, Ferrari – они чуть быстрее в прохладных условиях. Так что будет интересно».

После трех квалификаций Фернандо Алонсо остался единственным пилотом в Ф1, кто ни разу не выпал из первой пятерки на стартовом поле.  

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