Алонсо нацелился вернуться на подиум с Renault

Сегодня Renault объявила о возвращении в ее состав Фернандо Алонсо. Двукратный чемпион Формулы 1 после трехлетней паузы вновь будет выступать в чемпионате в сезоне-2021.

Прошлый сезон Renault завершила на шестом месте в Кубке конструкторов. Алонсо рассчитывает, что со сменой технического регламента в 2022 году команда добьется ощутимого прогресса.

«Renault – это моя семья, здесь мои лучшие воспоминания и два чемпионских титула, – цитирует гонщика пресс-служба команды. – Но теперь я смотрю в будущее. Я возвращаюсь в команду, которая дала мне шанс в начале карьеры, а теперь позволяет вернуться на высший уровень.

Я разделяю принципы и амбиции проекта Renault. Прогресс команды прошедшей зимой дает уверенность в достижении целей на 2022 год. А я поделюсь своим гоночными опытом со всеми, от инженеров и механиков до своего напарника. Команда хочет вернуться на подиум. Я тоже».