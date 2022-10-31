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Формула 1 Новость

Алонсо нацелился провести тесты в Абу-Даби с Aston Martin

Испанец попробует перейти в свою новую команду еще до завершения 2022 календарного года

Адам Купер
Автор:
Алонсо нацелился провести тесты в Абу-Даби с Aston Martin
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Традиционная тестовая сессия Формулы 1 на «Яс-Марине» пройдет 22 ноября – во вторник после финального Гран При сезона. Каждая команда сможет использовать две машины: одну будет пилотировать гонщик-юниор, вторая должна работать в интересах Pirelli.

Эти тесты часто используют для начала работы с пилотами, которые приходят в команду перед стартом выступлений в следующем сезоне. Во избежание проблем с прежним контрактом гонщики нередко облачаются в комбинезоны нейтральных цветов и шлемы без логотипов. Соглашения в Ф1 действуют до 31 декабря, но частенько коллективы готовы отпустить пилотов к соперникам до этого срока. 

К примеру, глава AlphaTauri Франц Тост сообщил по ходу уик-энда в Мехико, что новобранец Ник де Врис будет работать с командой уже в Абу-Даби. Ожидается, что и Пьер Гасли там сможет сесть за руль Alpine. 

В то же время коллектив из Энстоуна еще не позволил Оскару Пиастри пилотировать машину McLaren. Глава Alpine Отмар Сафнауэр объяснил: «Думаю, наши юристы занимаются этим прямо сейчас. Я сам просто не знаю ответа. Спросите меня в Бразилии».

Но едва ли не самая любопытная новость в этой связи – Фернандо Алонсо, кажется, смог договориться с Alpine и выступит на «Яс-Марине» за Aston Martin. 

На просьбу Motorsport.com прокомментировать такую возможность испанец лишь улыбнулся: «Я всегда сам в ответе за свою судьбу».

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR22

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Ожидается, что двукратный чемпион проведет за рулем половину тестового дня, а вторую отработает его новый напарник Лэнс Стролл. 

Кроме того, Алонсо вернется в кокпит AMR22 в феврале 2023-го: Pirelli запланировала еще одну сессию на старых (на тот момент) машинах незадолго до официальных предсезонных тестов в Бахрейне – напомним, их программа урезана всего до одной недели. 

Между тем, в предстоящий четверг запасной гонщик Aston, чемпион Ф2 Фелипе Другович будет ездить в Сильверстоуне на прошлогодней AMR21. Бразилец должен преодолеть 300 км, после чего сможет официально дебютировать в Гран При и провести первую тренировку в Абу-Даби.

Там же обязательные замены проведут и другие команды. В частности, Лиам Лоусон, который уже дважды работал с AlphaTauri, будет пилотировать машину Red Bull. 

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