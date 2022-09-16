Алонсо нацелился провести 400 гонок в Формуле 1
На предстоящем этапе в Сингапуре Фернандо станет единоличным лидером по числу стартов в Ф1. Но на этом, по собственным словам, он останавливаться не намерен
В Монце Фернандо Алонсо сравнялся с Кими Райкконеном – сейчас у обоих чемпионов мира по 349 гонок. Уже в начале октября испанец возглавит исторический рейтинг, а уже к концу нынешнего сезона он может довести число гонок до 355.
Сейчас Алонсо 41 год, недавно он подписал двухлетний контракт с Aston Martin – и потенциально к завершению чемпионата-24 у него может быть за плечами четыре сотни Гран При.
«Да, я в курсе этой статистики, так как мы обновляем ее каждый уик-энд, – сказал Фернандо в Монце. – Впрочем, я не предаю всему этому особенного значения.
Я просто рад, что остаюсь в Ф1 так много лет, а впереди еще два сезона или что-то вроде того. Я точно доберусь до отметки в 400 гонок, это серьезная цифра. Она показывает мою страсть к спорту и способность выступать на высоком уровне.
Если ты на это неспособен, команды не дадут вам возможность провести 400 Гран При, это факт».
Сейчас Алонсо является самым старшим в пелотоне – идущий в списке вторым Льюис Хэмилтон младше на четыре с половиной года.
Ранее Фернандо принял решение расстаться со своей нынешней команды Alpine именно потому, что там не хотели заключать с ним долгосрочный контракт.
Кроме испанца и Райкконена, более 300 стартов за карьеру у Рубенса Баррикелло (322), Михаэля Шумахера и Дженсона Баттона (по 306) и Льюиса Хэмилтона (304). Для Себастьяна Феттеля прощальная гонка в Абу-Даби в конце этого года станет 299-й. Из действующих гонщиком следующим в списке идет Серхио Перес – 229 стартов.
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Алонсо нацелился провести 400 гонок в Формуле 1
На предстоящем этапе в Сингапуре Фернандо станет единоличным лидером по числу стартов в Ф1. Но на этом, по собственным словам, он останавливаться не намерен