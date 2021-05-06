Алонсо нашел виновных в слабом начале сезона

Возвращение Фернандо Алонсо в Формулу 1 оказалось непростым. Команда Alpine, с которой испанец подписал контракт, ведет борьбу в середине пелотона – да и там не является лидером.

В Сахире Алонсо отлично проявил себя в квалификации, показав девятое время, но в гонке сошел из-за перегрева тормозов. После этого он дважды, в Имоле и Портимане, уступал в субботу и воскресенье своему партнеру по команде Эстебану Окону.

Как признался сам 39-летний гонщик, такой спад стал следствием большой паузы в календаре между двумя первыми гонками. Фернандо объяснил, что во время долгой паузы журналисты, пишущие об Ф1, из-за отсутствия новостей взялись перемывать кости ему и еще нескольким пилотам – тем, кто сменил команду и слабо начал чемпионат 2021.

Гонщик рассказал об этом на медиа-сессии для избранных СМИ в преддверии Гран При Испании.

«Мои ощущения остались прежними – я нахожусь на том отрезке жизни, когда доволен своей формой и способен управлять гоночной машиной лучше, чем когда-либо, – отметил он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Конечно, это вовсе не означает, что вы не столкнетесь со сложностями, начиная новое приключение – или, в данном случае, возвращение.

У меня пока был один уик-энд, когда я чувствовал себя совершенно некомфортно – в Имоле.

Проблема в том, что в Формуле 1 множество репортеров, выходит множество публикаций. К сожалению, между двумя первыми гонками было две свободных недели. Без этого, если бы этапы шли подряд, всяких разговоров и пересуд было бы куда меньше.

Это не совпадение, так как не только я, но и еще несколько гонщиков не испытывали в Имоле полной уверенности. Некоторые из них этой зимой сменили команду. Разумеется, все это привело к возникновению множества разговоров.

Но в целом с не забиваю себе голову всем этим, не обращаю на такие вещи слишком много внимания».

Также Алонсо не понравились его сравнения с другими чемпионами. которым удавалось возвращаться в Ф1 после паузы и вновь демонстрировать высокие результаты.

«Здесь я не готов согласиться [с тем, что в его случае все не столь здорово], – сказал Фернандо. – В действительности ситуация далеко не столь серьезная.

Я сам первым признал, что выступил в Имоле не на 100 процентов возможного. Но это лишь одна гонка – и даже в ней, не показав максимума, я уступил напарнику на финише несколько десятых. Так что тут нет больших проблем.

Давайте вернемся к этой теме в конце года. Вот если я не смогу выступать в полную силу по ходу всего чемпионата, если что-то окажется более сложным, чем я ожидал – тогда, возможно, будет смысл начать глубокую дискуссию с серьезными вопросами о том, почему все вдруг оказалось труднее, чем прежде.

Но в Бахрейне я был полностью доволен и проехал, пожалуй, даже лучше, чем позволяла ситуация. А в Имоле вышло наоборот».

По итогам трех Гран При Фернандо заработал пять очков и занимает 12-е место в личном зачете Ф1.