Алонсо на 0,005 секунды превзошел Ферстаппена в финальной тренировке

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«Что, правда? Здорово», – так отреагировал Фернандо Алонсо, узнав, что его круг оказался лучшим в третьей тренировке Гран При Бахрейна.

На последних минутах сессии пилоты один за другим выходили вперед. Лидерство захватил Лэнс Стролл, затем его опередил Льюис Хэмилтон, но вскоре Макс Ферстаппен проехал еще быстрее. Когда казалось, что действующий чемпион так останется первым, свой круг завершил другой обладатель двух титулов.

За рулем Aston Martin Фернандо перекрыл время Макса на пять тысячных, подтвердив пятничную скорость зеленой машины. Его результат составил 1:32.340 – это медленнее, чем накануне, так как в Сахире дневная жара традиционно замедляет машины.

Серхио Перес, которую большую часть времени провел на жестких шинах Hard, завершил тренировку третьим (+0,106), тогда как отставание Хэмилтона на четвертой позиции оказалось вдвое большим.

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Пилоты Ferrari проводили свои позиции позже соперников, однако показали лишь пятую и восьмую скорость. При этом отставание Шарля Леклера не превысило трех десятых.

Итоги сессии вообще оказались очень плотными – весь пелотон уложился в 1,7 секунды. И хотя квалификация пройдет уже после заката, что может сказаться на расстановке сил, борьба за стартовые позиции обещает стать захватывающей.

Поучаствовать в ней наверняка попробуют и McLaren с Alpine, чьи пилоты в субботу днем вошли в десятку быстрейших – Оскар Пиастри показал девятое время (+0,705), Пьер Гасли стал десятым (+0,724).

Оскар Пиастри, McLaren MCL60 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

В догоняющих на этот раз остались Haas, Williams и Alfa Tauri, чьи гонщики попали во вторую половину протокола.

Часовая сессия в Сахире прошла без достойных упоминания происшествий, квалификация стартует в 18:00 Мск.

Результаты третьей тренировки Гран При Бахрейна