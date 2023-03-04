Алонсо на 0,005 секунды превзошел Ферстаппена в финальной тренировке
По ходу тренировки квалификационных попыток в субботней сессии два двукратных чемпиона оказались практически равны по силе
«Что, правда? Здорово», – так отреагировал Фернандо Алонсо, узнав, что его круг оказался лучшим в третьей тренировке Гран При Бахрейна.
На последних минутах сессии пилоты один за другим выходили вперед. Лидерство захватил Лэнс Стролл, затем его опередил Льюис Хэмилтон, но вскоре Макс Ферстаппен проехал еще быстрее. Когда казалось, что действующий чемпион так останется первым, свой круг завершил другой обладатель двух титулов.
За рулем Aston Martin Фернандо перекрыл время Макса на пять тысячных, подтвердив пятничную скорость зеленой машины. Его результат составил 1:32.340 – это медленнее, чем накануне, так как в Сахире дневная жара традиционно замедляет машины.
Серхио Перес, которую большую часть времени провел на жестких шинах Hard, завершил тренировку третьим (+0,106), тогда как отставание Хэмилтона на четвертой позиции оказалось вдвое большим.
Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Пилоты Ferrari проводили свои позиции позже соперников, однако показали лишь пятую и восьмую скорость. При этом отставание Шарля Леклера не превысило трех десятых.
Итоги сессии вообще оказались очень плотными – весь пелотон уложился в 1,7 секунды. И хотя квалификация пройдет уже после заката, что может сказаться на расстановке сил, борьба за стартовые позиции обещает стать захватывающей.
Поучаствовать в ней наверняка попробуют и McLaren с Alpine, чьи пилоты в субботу днем вошли в десятку быстрейших – Оскар Пиастри показал девятое время (+0,705), Пьер Гасли стал десятым (+0,724).
Оскар Пиастри, McLaren MCL60
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
В догоняющих на этот раз остались Haas, Williams и Alfa Tauri, чьи гонщики попали во вторую половину протокола.
Часовая сессия в Сахире прошла без достойных упоминания происшествий, квалификация стартует в 18:00 Мск.
Результаты третьей тренировки Гран При Бахрейна
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|Mercedes
|13
|1'32.340
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|13
|1'32.345
|0.005
|3
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|12
|1'32.446
|0.106
|4
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|17
|1'32.555
|0.215
|5
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|21
|1'32.624
|0.284
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|17
|1'32.731
|0.391
|7
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|16
|1'32.919
|0.579
|8
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|21
|1'32.945
|0.605
|9
|Оскар Пиастри
|McLaren
|Mercedes
|12
|1'33.045
|0.705
|10
|Пьер Гасли
|Alpine
|Renault
|13
|1'33.064
|0.724
|11
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|16
|1'33.116
|0.776
|12
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|13
|1'33.180
|0.840
|13
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|16
|1'33.202
|0.862
|14
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|21
|1'33.381
|1.041
|15
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|Ferrari
|23
|1'33.423
|1.083
|16
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|15
|1'33.475
|1.135
|17
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|14
|1'33.629
|1.289
|18
|Логан Сарджент
|Williams
|Mercedes
|15
|1'33.665
|1.325
|19
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|15
|1'33.882
|1.542
|20
|Ник де Врис
|AlphaTauri
|Red Bull
|18
|1'34.082
|1.742
|Полные результаты
«Все хуже, чем год назад». Хэмилтон оценил силу Mercedes в новом сезоне
FIA обязала гонщиков Ф1 иначе выезжать с пит-лейна
Самое важное:
Ферстаппен назвал ключевой фактор победы в Бахрейне
Ферстаппен назвал ключевой фактор победы в Бахрейне Ферстаппен назвал ключевой фактор победы в Бахрейне
Алонсо: Проблемы в начале гонки лишь добавили мне адреналина
Алонсо: Проблемы в начале гонки лишь добавили мне адреналина Алонсо: Проблемы в начале гонки лишь добавили мне адреналина
«Меня бы Алонсо не обогнал». Леклер поделился мыслями о гонке и Ferrari
«Меня бы Алонсо не обогнал». Леклер поделился мыслями о гонке и Ferrari «Меня бы Алонсо не обогнал». Леклер поделился мыслями о гонке и Ferrari
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бахрейна
Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бахрейна Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Бахрейна
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.