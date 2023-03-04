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Формула 1 / Гран При Бахрейна Отчет о тренировке

Алонсо на 0,005 секунды превзошел Ферстаппена в финальной тренировке

По ходу тренировки квалификационных попыток в субботней сессии два двукратных чемпиона оказались практически равны по силе

Александр Кабановский
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Алонсо на 0,005 секунды превзошел Ферстаппена в финальной тренировке
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«Что, правда? Здорово», – так отреагировал Фернандо Алонсо, узнав, что его круг оказался лучшим в третьей тренировке Гран При Бахрейна.

На последних минутах сессии пилоты один за другим выходили вперед. Лидерство захватил Лэнс Стролл, затем его опередил Льюис Хэмилтон, но вскоре Макс Ферстаппен проехал еще быстрее. Когда казалось, что действующий чемпион так останется первым, свой круг завершил другой обладатель двух титулов.

За рулем Aston Martin Фернандо перекрыл время Макса на пять тысячных, подтвердив пятничную скорость зеленой машины. Его результат составил 1:32.340 – это медленнее, чем накануне, так как в Сахире дневная жара традиционно замедляет машины.

Серхио Перес, которую большую часть времени провел на жестких шинах Hard, завершил тренировку третьим (+0,106), тогда как отставание Хэмилтона на четвертой позиции оказалось вдвое большим. 

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Пилоты Ferrari проводили свои позиции позже соперников, однако показали лишь пятую и восьмую скорость. При этом отставание Шарля Леклера не превысило трех десятых. 

Итоги сессии вообще оказались очень плотными – весь пелотон уложился в 1,7 секунды. И хотя квалификация пройдет уже после заката, что может сказаться на расстановке сил, борьба за стартовые позиции обещает стать захватывающей. 

Поучаствовать в ней наверняка попробуют и McLaren с Alpine, чьи пилоты в субботу днем вошли в десятку быстрейших – Оскар Пиастри показал девятое время (+0,705), Пьер Гасли стал десятым (+0,724).

Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Оскар Пиастри, McLaren MCL60

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

В догоняющих на этот раз остались Haas, Williams и Alfa Tauri, чьи гонщики попали во вторую половину протокола.

Часовая сессия в Сахире прошла без достойных упоминания происшествий, квалификация стартует в 18:00 Мск.

Результаты третьей тренировки Гран При Бахрейна

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Spain Фернандо Алонсо Aston Martin Mercedes 13 1'32.340  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 13 1'32.345 0.005
3 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 12 1'32.446 0.106
4 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 17 1'32.555 0.215
5 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 21 1'32.624 0.284
6 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 17 1'32.731 0.391
7 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 16 1'32.919 0.579
8 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 21 1'32.945 0.605
9 Australia Оскар Пиастри McLaren Mercedes 12 1'33.045 0.705
10 France Пьер Гасли Alpine Renault 13 1'33.064 0.724
11 France Эстебан Окон Alpine Renault 16 1'33.116 0.776
12 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 13 1'33.180 0.840
13 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 16 1'33.202 0.862
14 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 21 1'33.381 1.041
15 Germany Нико Хюлькенберг Haas Ferrari 23 1'33.423 1.083
16 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 15 1'33.475 1.135
17 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 14 1'33.629 1.289
18 United States Логан Сарджент Williams Mercedes 15 1'33.665 1.325
19 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 15 1'33.882 1.542
20 Netherlands Ник де Врис AlphaTauri Red Bull 18 1'34.082 1.742
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