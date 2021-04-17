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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Алонсо: Мы стали быстрее на 0,2 секунды, но остальные прибавили больше

Автор:
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Двукратный чемпион мира понадеялся на дождь и другие необычные обстоятельства

Алонсо: Мы стали быстрее на 0,2 секунды, но остальные прибавили больше

Фернандо Алонсо квалифицировался в Гран При Эмилии-Романьи только на 15-м месте, уступив своему напарнику по команде Alpine Эстебану Окону шесть позиций и почти четыре десятых секунды. Говоря о причинах такого результата, двукратный чемпион признал, что пока не до конца привык к машине и посетовал, что конкуренты добились не меньшего прогресса, нежели его команда.

«В пятницу мы попробовали кое-какие обновления, – сказал Алонсо. – И похоже, они работают. Мы стали быстрее на пару десятых на круге, но к сожалению мы не единственные, кто смог прибавить. Если другие развиваются лучше, то ты в итоге отстаешь.

Однако я думаю, что мы двигаемся в правильном направлении. Машина стала быстрее, так что продолжаем сражаться.

Автомобиль неплохо ведет себя на длинных отрезках. Шины изнашиваются не так быстро, что дает нам шанс. Проблема в том, что Имола относится к трассам, где сложно обгонять

Нам надо прорваться в топ-10. Но если гонка пройдет спокойно, сделать это будет непросто. Впрочем, кто знает, что еще может произойти на пути к финишу? Вот сейчас, например, в Имоле дождь пошел. Мы со своей стороны постараемся сделать все возможное».

Дополнительная информация: Хосе Карлос де Селис

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Сессия Квалификация
Пилоты Фернандо Алонсо
Автор Сергей Иванов

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