Алонсо: Мы могли попасть на подиум

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После субботней аварии, которая лишила Фернандо Алонсо попадания в топ-3, пилот Alpine был намерен отыграться в гонке. Однако надежды на то, что альтернативная тактика сработает, разрушились с появлением машины безопасности в довольно неподходящий момент. Испанцу было еще рано заезжать в боксы, поскольку он начал заезд на самом жестком составе резины – к такому же, после все-таки сделанной остановки двукратный чемпион попал в трафик. В конце концов Алонсо «убил» шины и был вынужден провести пит-стоп еще один раз, по итогу финишировав только последним.

«У меня нет слов, честно говоря, – рассказал Алонсо об эмоциях от такого результата. – Трудно признать, что сейчас все идет не так, как надо. Но прошло только три гонки – впереди еще 20. Думаю, удача рано или поздно нам это компенсирует, и нам повезет в других моментах.

Но пока что мы потеряли гарантированное шестое место в Саудовской Аравии… Здесь до появления машины безопасности мы рассчитывали на 6-7 позицию. И, конечно, если принять во внимание вчерашний день и сход Макса Ферстаппена, то сегодня мы могли бы легко попасть на подиум. Думаю, мы были быстры – сильно быстрее Mercedes, так что я бы обошел Джорджа [Расселла]. В итоге потерянная возможность.

После выезда из пит-стопа я застрял за паровозом из четырех машин, у каждой из которых было право на использование DRS. Если бы они были один на один друг с другом, то их можно было бы обойти, но когда их четыре, и у всех открыто крыло, то это невозможно. Так что я убил шины».