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Формула 1 / Новость

Алонсо: Молодежные тесты для меня не слишком важны

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Алонсо: Молодежные тесты для меня не слишком важны
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Будущий новичок Renault считает, что тесты с юниорами не изменят его подготовку

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо на этой неделе примет участие в молодежных тестах Формулы 1. 39-летнего гонщика допустили до них по решению FIA, так как в сезоне-2020 он в Ф1 не выступал. 

Решение федерации вызвало возмущение конкурентов Renault, за которую в 2021 году поедет Алонсо. Но по мнению самого испанца, тестам придают слишком большое значение.

«Честно говоря, эти тесты не очень важны, – сказал Алонсо Motorsrpot.com. – Я знаю, что к ним было много внимания в медиа. Конечно, каждый километр важен, я каждому рад. Но я был более-менее готов уже после тестов на машине-2018.

Нынешние же тесты важны потому, что я познакомлюсь с инженерами и командой, так как на прошлых тестах со мной был молодежный состав. Знакомство с командой будет полезно, но в плане пилотажа это не изменит мою подготовку коренным образом».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Renault F1 Team , Renault Sport
Автор Адам Купер

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