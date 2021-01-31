Алонсо: Могу шеей орехи колоть

Фернандо Алонсо два сезона не выступал в Формуле 1. Хотя испанец периодически принимал участие в других гонках, отсутствие полноценной практики с 2018 года должно было сказаться на его физической форме.

Из-за перегрузок в поворотах, Формула 1 особенно требовательна к хорошо тренированным мышцам шеи у гонщиков. Но Алонсо уверяет, что с шеей у него проблем не возникнет.

«Я ей орехи могу колоть», – ответил Фернандо подписчику в инстаграме.

Также испанец заверил, что не жалеет о решении взять паузу в Ф1: «Я выиграл чемпионата мира по гонкам на выносливость, дважды победил на «24 часах Ле-Мана», участвовал в Indy 500 и «Дакаре». Надеюсь, в этом году я тоже буду боеспособен».