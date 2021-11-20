Aлонсо: Мог бы ездить всю ночь

Фернандо Aлонсо добился в Катаре лучшего квалификационного результата в этом году, заняв пятое место. Испанец признался, что получил от езды редкое удовольствие.

«Это была фантастика, – сказал Aлонсо. – Машина весь уик-энд хорошо работает. Я получал кучу удовольствия от пилотажа. Сказал команде, что если зальют достаточно топлива, то я готов ездить всю ночь.

Есть трассы, которые лучше подходят нашей машине. И эта трасса среди них, но поглядим, что будет завтра. Суббота мало что значит. Стартовая позиция хорошая, но очки-то будут давать завтра».

В гонке Aлонсо стартует прямо позади Пьера Гасли и считает борьбу с ним своей главной задачей:

«Наша главная цель это борьба с AlphaTauri в Кубке конструкторов. Гасли стартует четвертым, а я пятым, но с чистой стороны, так что на старте может быть возможность для обгона. A потом надо быть осторожными. Сзади меня есть пилоты, которые стартуют на Medium, это Карлос [Сайнс] и [Чеко] Перес. Так что они к нам подъедут и надо будет защищаться. Посмотрим, останусь ли я в топ-5».