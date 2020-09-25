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Формула 1 / Интервью

Алонсо моет все покупки и ждет помощи от фанатов. Лучшее из последней пресс-конференции Фернандо

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Алонсо моет все покупки и ждет помощи от фанатов. Лучшее из последней пресс-конференции Фернандо
Автор:
, Главный редактор

Испанец среди прочего рассказал, что некая команда Ф1 была готова посадить его за руль еще летом прошлого года

В четверг Фернандо Алонсо принял участие в пресс-конференции – ее главной темой стал выход на платформе Amazon документального фильма о двукратном чемпионе Формулы 1. Но само собой, в рамках мероприятия испанцу задали немало вопросов, напрямую не связанных с новой картиной. Публикуем самые интересные ответы.

О переговорах на тему возвращения в Ф1

Я ушел из Ф1 в конце 2018 года – и первый звонок с вопросом, не заскучал ли я, был в июне следующего года. Потом в августе одна из команд пыталась обновить состав [в августе Red Bull и Toro Rosso обменялись Пьером Гасли и Алексом Элбоном – но Алонсо не говорит, что упомянутая им команда в итоге изменила состав], но я тогда не был готов стать чьим-то заместителем, вернуться на полгода или год. Что касается Renault, то с ней первый разговор состоялся в ноябре прошлого года.

Изначальной идеей было вернуться в момент, когда вступят в силу новые правила. Это должно было произойти в начале 2021 года – но потом срок передвинули на год вперед. И я встал перед дилеммой: отложить возвращение на 2022-й – или использовать год, что как следует подготовиться в боевом режиме, наладить работу с командой? И в итоге я выбрал второй вариант.

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О дизайне шлема

Есть два варианта. Первый – оставить то, что есть сейчас. Расцветка, где доминируют красный, желтый и голубой цвета. Или можно вернуться к варианту 2006 или 2016 годов, с испанским флагом, с более яркими цветами. Думаю, ключевые цвета сохранятся – а что касается конкретного решения, я еще посоветуюсь с фанатами.

О страхах

Я много чего боюсь – сейчас, к примеру, опасаюсь вируса. Вернувшись из магазина с покупками, все тщательно мою. Поначалу все это делали – но многие прекратили, а я продолжил. Чем удивил своих друзей. Но я не вижу, чтобы что-то радикально изменилось – поэтому продолжаю так делать.

О страсти к соревнованиям

Откуда во мне желание все время побеждать? Я сам много думал об этом – но так и не пришел ни к каким выводам. Мои родители – люди спокойные, они не любят соперничать. Моя сестра тоже, мои лучшие друзья – тоже спокойные. Вокруг нет никого, кому бы я мог подражать, ни одного человека, у которого я мог унаследовать страсть опередить других. Но во мне всегда была эта страсть. Даже если мы с друзьями идет в супермаркет покупать молоко, я подсознательно хочу добраться до холодильника с молоком первым.

О своих достоинствах

Вы спрашиваете – считают ли я себя наиболее гармоничным пилотом? Трудно говорить о себе – но когда так говорят люди, я не спорю. Думаю, у меня по всем важным параметрам будет 9 баллов из 10-ти. Наверняка кто-то быстрее едет по мокрой трассе, кто-то больше выжимает в квалификациях… Но мой опыт в разных условиях позволяет иметь определенное преимущество.

Под разными условиями я подразумеваю не только свои выступления в «Ле-Мане» или «Инди-500». Даже если говорить об Ф1: я ездил и c моторами V12, и c V10, на шинах Bridgestone, Michelin, Pirelli, и когда в квалификации каждый пилот проезжал только один круг, и когда можно было ездить целый час…

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Автор Кирилл Качнов

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