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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Алонсо объяснил, почему Ферстаппен заслуживает титул

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Двукратный чемпион мира поделился прогнозом на последний этап Ф1 2021 года

Алонсо объяснил, почему Ферстаппен заслуживает титул

К финальному Гран При сезона лидеры чемпионата Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон подходят с равным количеством очков. По мнению пилота Alpine Фернандо Алонсо, именно Ферстаппен заслуживает титул чемпиона по итогам нынешнего сезона Ф1. Испанец считает его сильнейшим среди всех гонщиков, выступающих сейчас в пелотоне.

«Я не знаю: эта финальная гонка наверняка будет для них напряженной, так что посмотрим, – сказал Алонсо. – Я думаю, в какой-то степени исход будет зависеть от скорости машин. На последних этапах Mercedes немного превосходила соперников, ее пилоты выиграли несколько гонок. Но, по моему мнению, Макс ездит на шаг впереди всех нас. Мы видели [квалификационный] круг в Джидде до того, пока он не коснулся стены. Это исходило от Макса, а не от Red Bull.

Мое мнение таково: Mercedes заслуживает титул в Кубке конструкторов, потому что у нее лучший автомобиль, а Макс – победу в личном зачете в этом году. Он был на голову выше всех нас».

Фернандо Алонсо, Alpine F1, третье место, поднимает кубок

Фернандо Алонсо, Alpine F1, третье место, поднимает кубок

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Алонсо также упомянул о проблемах в начале сезона и как ему удалось вернуться в форму после двухлетнего перерыва от Ф1.

«В начале сезона все было непросто. На тот момент я только что вернулся в спорт и еще не был готов на 100% ехать на лимите. Для этого мне понадобилось несколько гонок. К Баку мы внесли изменения в настройки рулевого управления и в усилитель руля, в результате чего я наконец начал чувствовать, что происходит с передними колесами. Именно этого ощущения мне более всего и не хватало. Так что, думаю, мы сделали большой шаг в уровне уверенности.

Весь сезон – просто фантастический, я очень рад вернуться в Ф1. Я по-настоящему наслаждался каждой гонкой и активностями вне трассы. Это мой лучший сезон с 2014 года с точки зрения очков и позиции на трассе. Так что, я думаю, это определенно хорошее возвращение».

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