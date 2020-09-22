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Формула 1 / Новость

Алонсо впервые за 11 лет приехал на базу Renault F1

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Алонсо впервые за 11 лет приехал на базу Renault F1
Автор:
, главный редактор (Global)
Соавтор: Александр Кабановский, Ответственный редактор

Испанский гонщик вернулся в Энстоун и встретился с инженерами в рамках подготовки к новому сезону Формулы 1

После двух пропущенных сезонов Фернандо Алонсо вернется в Формулу 1 с 2021 года – испанец будет выступать за команду Renault, с которой выиграл оба своих титула и 17 Гран При. В последний раз он стартовал за коллектив из Энстоуна в 2009-м.

Поздно вечером в понедельник Renault F1 опубликовала в своем твиттере кадры с Алонсо, которые приехал на базу для общения с инженерами. Вместе с Фернандо в кард попал главный гоночный инженер команды Сиарон Пилбим.

 

Позже сам Алонсо написал в социальных сетях: «Очень волнительное возвращение на базу. Я пришел в Renault в 2002-м, когда мне был 21 год. Я знаю здесь каждый угол, каждый коридор, каждую дверь… Это был совершенно особенный день». 

Фернандо стал тест-пилотом команды из Энстоуна – в ту пору она еще называлась Benetton – в 2001 году. Два года спустя он дебютировал за рулем Renault в Гран При, уже в первом сезоне выиграв в Венгрии и став самым юным на тот момент победителем в истории Ф1.

Алонсо выиграл с Renault титулы чемпиона мира в 2005 и 2006 годах, после чего на сезон перешел в McLaren, однако вернулся в Энстоун на 2008-09 годы. Последний отрезок получился для испанца уже не столь успешным и принес всего две выигранные гонки, включая памятный этап в Сингапуре-2008, когда победу ему принесла авария, подстроенная другим пилотом команды Нельсоном Пике. 

Ранее в Renault заявили, что попробуют убедить FIA дать разрешение на выступление Алонсо в молодежных тестах на «Яс-Марине» после завершения нынешнего сезона.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Фернандо Алонсо
Команды Renault F1 Team
Автор Чарльз Брэдли

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